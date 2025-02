VolatilitÃ¤t bei Sweet Bonanza

Die Volatilität gibt an, in welchen zeitlichen Abständen ein Spielautomat Gewinne ausschüttet und wie hoch diese in der Regel ausfallen. Weist ein Slot eine niedrige Volatilität auf, gewinnen Spieler vergleichsweise oft, allerdings eher kleinere Beträge. Bei einer hohen Volatilität ist es umgekehrt: Gewinne treten seltener ein, können dafür jedoch beträchtlich ausfallen. Dadurch kommt es zu stärkeren Schwankungen im Kontostand, weshalb man hier von einem höheren Risiko spricht. Viele Spieler bevorzugen Slots mit mittlerer Volatilität, da sie sich als Kompromiss zwischen häufigen, kleineren und selteneren, hohen Gewinnen erweisen.