Vogel ein weiteres Jahr beim EV Zug

Zug. (PM EVZ) Verteidiger Rémi Vogel verlängert seinen Vertrag beim EVZ um eine Saison bis 2024.

Rémi Vogel spielt seit der Saison 2014/15 im Nachwuchs des EVZ und debütierte 2019 mit der EVZ Academy in der Swiss League. In der Saison 2021/22 durfte der 179 cm grosse und 92 kg schwere Verteidiger erste Erfahrungen mit der 1. Mannschaft sammeln und war in der EVZ Academy zu einer Teamstütze in der Abwehr herangewachsen. So hat sich der mittlerweile 21-Jährige seinen ersten Profivertrag in der National League erarbeitet.

In der abgelaufenen Saison kam Vogel auf höchster Stufe in 15 Regular Season Spielen (1 Assist, 10 Blocked Shots) und elf Playoff-Spielen (1 Tor, 8 Blocked Shots) zum Einsatz und spielte als Over-Ager 25 Partien mit der U20-Elit (2 Tore, 12 Assists). Ende Januar wurde der schweizerisch-französische Doppelbürger an den HC La Chaux-de-Fonds in die Swiss League ausgeliehen.

«Rémi hat im letzten Jahr nochmals einen Schritt vorwärts gemacht», sagt General Manager Reto Kläy. «Mit seinen Leistungen hat er sich die Vertragsverlängerung verdient. Ich bin mir sicher, in ihm steckt noch sehr viel Potenzial.»

