Vizemeister wechselt nach Mannheim

Mannheim. (PM Adler) Die Adler Mannheim haben sich die Dienste von Justin Schütz gesichert.

Der 24-jährige Angreifer, der in den vergangenen zwei Jahren für die Kölner Haie aktiv war und in wenigen Tagen seine zweite Weltmeisterschaft mit der deutschen Nationalmannschaft bestreitet, unterschreibt in Mannheim einen Dreijahresvertrag.

„Wir freuen uns sehr, dass Justin künftig das Adler-Trikot tragen wird. Er bringt den Wettbewerbsgeist, den Charakter und die Disziplin mit, die wir weiterhin anstreben“, so Sportmanager und Cheftrainer Dallas Eakins. „Wir wünschen Justin viel Glück und Erfolg bei der bevorstehenden Weltmeisterschaft.“

Trotz seines noch jungen Alters gehört Schütz bereits zu den Topstürmern der PENNY DEL. Gerade in den jüngsten beiden Spielzeiten zeigte die Leistungskurve des in Kassel geborenen Linksschützen steil nach oben. Gleich in seinem ersten Jahr in Köln avancierte Schütz mit sage und schreibe 27 Treffern zum besten Torschützen der Liga, wurde in der Saison 2023/24 folgerichtig zum Stürmer des Jahres gewählt. In der erst kürzlich abgelaufenen Spielzeit hatte Schütz mit 27 Toren und 26 Vorlagen aus 65 Partien einen bedeutenden Anteil am Finaleinzug der Haie.

Vor seinem Engagement in Köln stand Schütz, der 2018 von den Florida Panthers in der sechsten Runde an Position 170 gedraftet wurde, beim EHC Red Bull München unter Vertrag.

Für die bayerischen Landeshauptstädter absolvierte er 203 Spiele, dabei gelangen ihm 38 Tore und 40 Assists.

Schütz selbst sagt über seinen Wechsel: „Ich freue mich sehr auf die Zeit und die Herausforderung in Mannheim. Über einen längeren Zeitraum hatte ich sehr gute Gespräche mit Dallas. Während der Saison und gerade jetzt bei der Nationalmannschaft habe ich mit einigen Jungs gesprochen, jeder berichtet nur Gutes über den Club, die Mannschaft und die Fans. Ich kann es kaum erwarten, nach Mannheim zu kommen und alle kennenzulernen.“

Schütz wird im Adler-Trikot mit der Rückennummer 74 auflaufen.

Der Kader 2025/26 in der Übersicht

Torhüter: Maximilian Franzreb, Leon Willerscheid

Verteidiger: Tobias Fohrler, John Gilmour, Leon Gawanke, Lukas Kälble

Angreifer: Kristian Reichel, Eric Uba, Luke Esposito, Kris Bennett, Matthias Plachta, Samuel Soramies, Yannick Proske, Tom Kühnhackl, Marc Michaelis, Maximilian Heim, Alexander Ehl, Justin Schütz

