Vizemeister Ravensburg vermeldet erste AbgÃ¤nge

Ravensburg. (PM Towerstars) Eine außergewöhnliche und erfolgreiche Saison ist zu Ende gegangen.

Neben dem Rückblick auf Emotionen und prägende Momente der vergangenen Spielzeit richtet sich der Blick nun bereits auf die kommende Saison. Die Ravensburg Towerstars benennen dabei eine Reihe von Spielern, mit denen sich die Wege trennen werden.

In der Offensive verabschieden sich die Towerstars unter anderem von Mathew Santos, dem erfolgreichsten Stürmer der vergangenen DEL2-Saison. In 67 Hauptrunden- und Playoff-Partien erzielte der 30-jährige Kanadier starke 41 Tore und 50 Vorlagen. Nach seinem erfolgreichen Deutschland-Debüt in Ravensburg hat sich Mat Santos für eine neue Herausforderung entschieden. Gleiches gilt für Fabian Dietz, der vier Jahre lang das Trikot der Towerstars trug. In der zurückliegenden, erfolgreichsten Saison seiner Karriere steuerte er 23 Tore und 34 Assists zum Teamerfolg bei. Mit seiner kantigen und für jeden Gegenspieler unangenehmen Spielweise und seinem Einsatz in den unangenehmen Zonen des Eises gewann der 26-jährige Weilheimer schnell die Sympathien der Fans.

Nach drei Spielzeiten in Oberschwaben verlässt auch Kapitän Max Hadraschek das Vizemeister-Team. Der 30-jährige Stürmer wechselte 2022 mit dreijähriger DEL-Erfahrung vom Club Schwenninger Wild Wings nach Ravensburg und brachte diese auf vielfältige Weise ein – nicht zuletzt mit 31 Toren und 41 Assists. Aus persönlichen Gründen möchte er künftig näher bei seiner Familie sein, weshalb die Zeichen nun auf Abschied stehen.

Auch Lukas Mühlbauer wird nicht mehr für die Towerstars auflaufen. Der Stürmer erzielte in zwei Jahren in Ravensburg 16 Tore und 8 Assists. Besonders verdient machte er sich im Penalty Killing und in den Bereichen, in denen es besonders weh tut – vor dem gegnerischen Tor. In der vergangenen Saison erlitt der im November eine schwere Verletzung und kämpfte sich danach wieder erfolgreich in seine Rolle im Team zurück.

Zwei weitere Abgänge betreffen die Abteilung der „Jungen Wilden“: Die Stürmer Tim Gorgenländer und Ralf Rollinger werden in der kommenden Saison ebenfalls nicht mehr für die Towerstars auflaufen. Während Tim Gorgenländer (21 Jahre) drei Spielzeiten im Team stand, sammelte Ralf Rollinger (20 Jahre) zwei Jahre DEL2-Erfahrung. Beide Spieler waren zudem mit Förderlizenzen für den EV Lindau ausgestattet, Tim Gorgenländer absolvierte darüber hinaus Einsätze für den ECDC Memmingen.

Nicht mehr im Kader der kommenden Saison ist auch Jan Nijenhuis. Der Angreifer kam zunächst auf Leihbasis vom ERC Ingolstadt und wechselte zur Schlussphase der Hauptrunde fest nach Ravensburg. Mit seiner Erfahrung aus über 200 DEL-Einsätzen übernahm er auch bei den Towerstars viel Verantwortung – mehrere seiner zehn Tore waren spielentscheidend.

„Last but not least“ verabschieden sich die Towerstars von Verteidiger Leonhard Korus, der sich nach einer Spielzeit einer neuen Herausforderung stellen möchte. Der 23-Jährige, zuvor bei den Iserlohn Roosters unter Vertrag, verletzte sich leider in der Viertelfinalserie und konnte ab dem Halbfinale nicht mehr mitwirken. Während seines Engagements in Ravensburg kam der 1,92 Meter große Defender auf eine durchaus beachtliche Plus-Minus Statistik von +19.

Die Towerstars möchten sich bei den nun abgehenden Spieler recht herzlich für ihren Einsatz bedanken. Sie haben mit ihrem Engagement vor allem in der jetzt abgelaufenen Saison ihren Teil dazu geleistet, dass mit begeisternden Playoffs und der Vize-Meisterschaft wieder einmal ein erfolgreiches Kapitel in der Ravensburger Eishockeygeschichte geschrieben werden konnte. Für die sportliche wie auch private Zukunft wünschen die Towerstars alles erdenklich Gute.

