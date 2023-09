Vitus Wagner kehrt nach Ulm zurück

Artikel anhören Ulm. (PM VFE) Ein junges, nicht unbekanntes Talent wechselt zur Saison 2023/24 ins Team der Devils: Vitus Wagner zieht es zurück nach...

Ulm. (PM VFE) Ein junges, nicht unbekanntes Talent wechselt zur Saison 2023/24 ins Team der Devils: Vitus Wagner zieht es zurück nach Neu-Ulm und ergänzt den teuflischen Sturm.

Für YoungDevils-Anhänger ist der 20-jährige Vitus alles andere als ein Unbekannter: Als Neunjähriger erlernte er die Grundlagen des Eishockeyspiels im heimischen Stadion. In der ehemaligen U14-Spielgemeinschaft von Senden /Ulm/Burgau stand er auf dem Eis & durchlief die folgenden Jahre bis zur U17 die heimischen Eishockey-Jugendmannschaften. Nach einem Abstecher in die U17 des EV Augsburgs schloss er sich der U20 des ECDC an und kam zu einigen Einsätzen im 1b-Team Memmingens, ehe es Ihn nun zurück zu den DEVILS zieht.

Seinen ersten Treffer im aktuellen Devils-Jersey hat er bereits abgeliefert: zum Abschluss des Trainingslagers in Slany ging es am Samstag Abend gegen die Hausherren – und Vitus setzte mit seinem Tor zum 0:2 die Basis für den ersten Sieg des Teams!

Das freut auch Devils-Geschäftsführer Patrick Meissner: „Mit Vitus begrüßen wir einen weiteren Spieler mit Ulmer Vergangenheit im Team. Er will sich der Herausforderung Bayernliga stellen und wir bieten ihm gern hierfür die Bühne. Dass er im gestrigen Vorbereitungs-Match direkt getroffen hat, freut mich sehr für ihn!“

ᴠɪᴛᴜꜱ, ᴡᴀʀᴜᴍ ᴢɪᴇʜᴛ ᴇꜱ ᴅɪᴄʜ ᴢᴜʀüᴄᴋ ᴢᴜ ᴅᴇɴ ᴅᴇᴠɪʟꜱ?

V. W.: Die Herausforderung Bayernliga zu spielen ist großartig und die DEVILS sind das passende Team für mich – Ulm ist meine Heimatstadt und ich wohne nahegelegen. Das junge Team und die Atmosphäre hier ist super!

ᴡᴇʟᴄʜᴇ ᴅʀᴇɪ ᴄʜᴀʀᴀᴋᴛᴇʀᴇɪɢᴇɴꜱᴄʜᴀꜰᴛᴇɴ ʙᴇꜱᴄʜʀᴇɪʙᴇɴ ᴅɪᴄʜ ᴀᴍ ʙᴇꜱᴛᴇɴ?

V. W.: kreativ, rücksichtsvoll, hartnäckig

ᴋᴇɴɴꜱᴛ ᴅᴜ ʙᴇʀᴇɪᴛꜱ ꜱᴘɪᴇʟᴇʀ ᴏᴅᴇʀ ʜᴀꜱᴛ ᴅᴜ ᴇɪɴᴇ ʙᴇꜱᴏɴᴅᴇʀᴇ ᴠᴇʀɢᴀɴɢᴇɴʜᴇɪᴛ ᴍɪᴛ ᴊᴇᴍᴀɴᴅᴇᴍ ᴀᴜꜱ ᴅᴇᴍ ᴠᴇʀᴇɪɴ?

V. W.: In meiner Zeit in Ulm habe ich bereits mit Joona zusammengespielt. Aber auch aus meiner Jugendzeit in Ulm und Senden gibt es noch einige bekannte Gesichter…

ᴡᴀꜱ ɪꜱᴛ ᴅᴇɪɴ ᴢɪᴇʟ ꜰüʀ ᴅɪᴇ ᴍᴀɴɴꜱᴄʜᴀꜰᴛ? ᴜɴᴅ ᴡɪᴇ ꜱɪɴᴅ ᴅᴇɪɴᴇ ᴘᴇʀꜱöɴʟɪᴄʜᴇɴ ᴢɪᴇʟᴇ?

V. W.: Meine Wunschvorstellung wäre ein intensiver Playoffs-Run, bei dem ich Teil des Teams bin und auch etwas zum Erfolg beitragen kann.

ʜᴀɴᴅ ᴀᴜꜰꜱ ʜᴇʀᴢ, ᴏꜰꜰ ꜱᴇᴀꜱᴏɴ ɪꜱ ʙᴇꜱᴛ ꜱᴇᴀꜱᴏɴ = ᴄʜɪʟʟɪɴ’ ꜱᴜᴍᴍᴇʀ ᴏᴅᴇʀ ɴᴀᴄʜ ᴅᴇʀ ꜱᴀɪꜱᴏɴ ɪꜱᴛ ᴠᴏʀ ᴅᴇʀ ꜱᴀɪꜱᴏɴ = ꜱᴏᴍᴍᴇʀᴛʀᴀɪɴɪɴɢꜱ-ᴍᴀʟᴏᴄʜᴇʀ?

V. W.: Off Season zu trainieren fühlt sich mehr nach Arbeit an, aber man will natürlich auch einigermaßen fit in die Saison starten und damit für die sommerliche Arbeit belohnt werden. Ich tendiere aber eher zum „chillin‘ summer“, ohne faul zu werden…

ᴀᴜꜰ ᴡᴇʟᴄʜᴇɴ ꜱᴘɪᴇʟᴇʀ ᴏᴅᴇʀ ᴡᴇʟᴄʜᴇ ᴍᴀɴɴꜱᴄʜᴀꜰᴛ ꜰʀᴇᴜꜱᴛ ᴅᴜ ᴅɪᴄʜ ʙᴇꜱᴏɴᴅᴇʀꜱ?

V. W.: Direkt in der Vorbereitung gegen Burgau werde ich alten Mitspielern begegnen, worauf ich mich sehr freue! Und während der Saison auf die Spiele gegen Königsbrunn…

ᴡɪʟʟꜱᴛ ᴅᴜ ɴᴏᴄʜ ᴇɪɴ ᴘᴀᴀʀ ᴡᴏʀᴛᴇ ᴀɴ ᴅɪᴇ ᴅᴇᴠɪʟꜱꜰᴀᴍɪʟʏ ʀɪᴄʜᴛᴇɴ?

V. W.: Im Leben gibt es oft kein klares richtig oder falsch, aber ihr habt Euch die richtige Sportart ausgesucht – und ich freu’ mich, mit Euch zusammen in die neue Saison zu gehen!

