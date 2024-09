VIP-Spieler im Online Casino werden: Ganz einfach!

Anzeige So werden Sie VIP-Spieler im Online Casino Das ganze Leben erscheint manchmal wie ein Wettbewerb: Diejenigen mit einem höheren Status profitieren im...

Anzeige

So werden Sie VIP-Spieler im Online Casino

Das ganze Leben erscheint manchmal wie ein Wettbewerb: Diejenigen mit einem höheren Status profitieren im Vergleich zum Durchschnitt am meisten und gelten als Gewinner. Haben Sie jemals daran gedacht, aufzusteigen? VIP – das klingt schließlich nach Komfort, Luxus, Prestige und Privilegien. Was nicht jedem im alltäglichen oder beruflichen Leben vergönnt ist (und auch nicht jedem Menschen erstrebenswert erscheint!), gelingt im Online Casino ziemlich einfach. Lesen Sie einfach weiter und schauen Sie sich diese Website an, dann können auch Sie demnächst bei den VIP-Spielern mitmischen!

Das VIP-”Missverständnis” in Online Casinos

Vielleicht assoziieren Sie den Begriff „VIP“ mit einem hohen sozialen Rang, mit Macht und mit Reichtum. So wird speziell im Casino das Wort mit dem klassischen „Highroller“ verwechselt, der tatsächlich ein überaus stattliches Budget auf den Tisch legt – auf regelmäßiger Basis, weil auch tausende Euro für dieses Klientel Peanuts sind. Viele Casinospieler verzichten tatsächlich aufgrund dieser Denkmuster darauf, sich die VIP-Programme in Online Casinos überhaupt erst einmal anzusehen. Die Mehrheit spielt schließlich nur hobbymäßig um kleinere Beträge. Wenn nur mehr Spieler wüssten, dass der systematische Aufstieg auf dem Siegertreppchen jedem Casino-Kunden offensteht!

VIP-Programme im Casino: Das sollten Sie mitbringen

Im Online Casino gilt gewissermaßen auch das Leistungsprinzip, das Sie aus der Gesellschaft kennen, aber in wesentlich einfacherer und vielleicht auch gerechterer Form. Hier kommt es nämlich weniger darauf an, welche Grundvoraussetzungen Sie bereits vorher mitbringen. Die Casinobetreiber haben verbindliche VIP-Programme entwickelt, bei denen Sie Ihren Status nach einem festgelegten Schema erarbeiten (oder besser gesagt: erspielen) können. Insofern kann man in diesem Fall von Chancengleichheit reden. Belohnt wird in erster Linie die Loyalität. Somit ist alles, was Sie mitbringen müssen, ein wenig Beständigkeit. Natürlich ist auch ein wenig Spielkapital notwendig, aber wir sprechen hier nicht von Unsummen. Eine Spielrunde können Sie schon mit ein paar Cent absolvieren.

Was hat der Casinobetreiber davon, ein VIP-Programm anzubieten?

Online Casinos sind einem harten Konkurrenzkampf ausgesetzt. Sie müssen gewinnorientiert wirtschaften und benötigen Umsätze. Allein schon für die Neukundenwerbung in Form von Kampagnen und Bonusangeboten investieren sie ein Vermögen und sind immer der Gefahr ausgesetzt, von den Mitbewerbern abgehängt zu werden. Während herkömmliche Casinos auf dem Land selbst ohne Sonderaktionen zufriedenstellende Besucherzahlen erreichen, weil sie vielleicht Glück mit ihrem Standort haben, müssen die Betreiber der Internet-Casinos viel tiefer in die Trickkiste greifen – schließlich gibt es unzählige von ihnen, die rund um die Uhr geöffnet haben.

Mit der Neukundenwerbung in Form von Willkommensbonus ist längst noch nicht Schluss: Die Gäste dürfen sich unter keinen Umständen langweilen, denn mit wenigen Klicks ist der Casino-Wechsel beschlossene Sache. Genau aus diesem Grund gibt es die VIP-Programme, die auch als Treueprogramme bezeichnet werden: Mit diesen soll sichergestellt werden, dass die Kunden dem einmal gewählten Anbieter treu bleiben, sich öfter einloggen und nicht nur die Gratisangebote nutzen, sondern sich auch an den Echtgeldmodus wagen.

Das Konzept geht auf: Immer ein Bonus in greifbarer Nähe

In vielen Online Casinos finden Sie eine ganze Reihe an Bonusaktionen. Die meisten Angebote kommen und gehen in einem schnellen Wechsel, manchmal völlig überraschend. Das mag aufregend und spannend sein, gibt Ihnen aber nicht unbedingt die Möglichkeit, wirklich zu planen und zu kalkulieren. Ein VIP-Programm ist grundlegend anders: Sie öffnen die Seite mit der Beschreibung und erhalten einen präzisen „Fahrplan“, der langfristig bestehen bleibt. Sie sehen mehrere Etappen mit definierten Etappenzielen – und an der Spitze das große Fernziel. Jede erreichte Etappe steht für Gewinne – Sie erhalten einen „Titel“, der Ihren aktuellen Status definiert. Dazu kassieren Sie jeweils eine Prämie. Alles geschieht nach Ihrem eigenen Tempo! Ein einmal erreichter Status wird Ihnen nicht mehr entzogen. Es geht also immer nur aufwärts.

So steigen Sie im VIP-System auf

Ausschlaggebend für Ihren VIP-Aufstieg sind Ihre Umsätze. Sobald Sie am Programm teilnehmen, erhalten Sie für Ihre Echtgeldeinsätze Punkte. Während Sie spielen, läuft im Hintergrund ein Zähler mit, der Ihre Aktivität dokumentiert und die Punktzahl Ihrem Spieleraccount zuordnet. Sie müssen nichts selber berechnen oder Buchhaltung betreiben, denn all das erledigt die Software. Ihren aktuellen Status können Sie nach jeder Session im Profil nachprüfen und dadurch herausfinden, wie weit Ihre nächste Belohnung noch entfernt ist. Solange Sie also in Ihrem Online Casino spielen, ist Ihnen die baldige Belohnung Ihrer Loyalität sicher!

Vom Neukunden zum VIP: So beginnen Sie das Projekt

Einen Schritt nach dem anderen. Der Weg ist das Ziel. Wenn Sie sich diese beiden bekannten Sprichwörter im Hinterkopf behalten, werden Sie schnell Erfolg haben und eine gute Zeit genießen. Der Clou ist nämlich, dass auf dem Weg zur höchsten Stufe immer wieder Teil-Erfolge auf Sie warten, die belohnt werden. Das wird ein Abenteuer! So könnte es aussehen:

Suchen Sie ein geeignetes Online Casino: Lesen Sie Testberichte von Experten. Diese sind online frei zugänglich und bieten Ihnen die Möglichkeit, seriöse Anbieterseiten miteinander zu vergleichen und die wichtigsten Informationen zu erhalten. Achten Sie dabei neben der Spielauswahl, dem Service und anderen wichtigen Auswahlkriterien insbesondere auf die Experteneinschätzung zum VIP- oder Bonusprogramm. Denken Sie darüber nach, einen Bonus als Starthilfe in Anspruch zu nehmen: Tatsächlich sind Willkommensangebote meist nicht kompatibel mit dem Treueprogramm eines Online Casinos. Das bedeutet, dass höchstwahrscheinlich Ihre Bonusgeld-Einsätze keine Punkte im Rahmen des Treueprogramms einbringen. Trotzdem kann es die beste Entscheidung sein, das Neukundenangebot zu beanspruchen. Lesen Sie sich die Bonuskonditionen immer gut durch und entscheiden Sie dann, ob Sie teilnehmen oder bewusst verzichten! Melden Sie sich auf der ausgewählten Seite an: Jetzt können Sie sich ein Spielerprofil erstellen, indem Sie sich mit Ihrem Namen, Ihrer E-Mail-Adresse, Ihrem Wohnort und eventuell mit Ihrer Handynummer registrieren. Anschließend schalten Sie Ihr Konto frei. merken Sie sich Ihr Login-Passwort gut, denn ab jetzt sollten Sie zumindest gelegentliche Casinobesuche einplanen. Prüfen Sie die Anmelde-Modalitäten für das VIP-Programm: In manchen Online Casinos nehmen alle angemeldeten Spieler automatisch am Programm teil. In anderen Casinos ist eine gesonderte Anmeldung erforderlich. Spielen Sie im Echtgeld-Modus: Nachdem Sie Ihr Startguthaben eingezahlt haben, können Sie die Echtgeldspiele nutzen. Planen Sie dafür regelmäßig Zeit ein und behalten Sie Ihre Fortschritte im Auge. Sobald Sie die jeweils nächste Status-Stufe erreicht haben, steht Ihnen der im VIP-Plan verzeichnete Bonus oder die Prämie zur Verfügung (oft in Form eines Codes).

Freispiele, Cash-Guthaben, Sachpreise und mehr: VIP´s haben Priorität

Die Treueprämien sehen je nach Online Casino unterschiedlich aus. So gibt es beispielsweise Freispiel-Pakete oder Bonusguthaben in Form von Münzen. Diese bescheren Ihnen zusätzliche Gewinnchancen und Spielzeit im Online Casino. Je höher Ihr Status ist, desto großzügiger und extravaganter werden die Preise. So sind in manchen Treueprogrammen auch extra VIP-Manager, Technik-Gadgets, personalisierte Bonuspakete und sogar Einladungen zu Events und Reisen vorgesehen. Schauen Sie sich das individuelle Programm an und genießen Sie die Vorfreude!

Das sollten Sie während Ihrer Teilnahme bedenken

Dieser Beitrag sollte verdeutlicht haben: Es ist auch für Neulinge und absolute Hobby- und Freizeitspieler mit einem überschaubaren Budget realistisch, VIP zu werden. Trotzdem (oder gerade deshalb?) sollten Sie nichts überstürzen. Lassen Sie es ruhig angehen, denn übermäßiger Ehrgeiz und die damit verbundene Eile können kontraproduktiv sein. Beginnen Sie mit dem Punktesammeln, kann das unter Umständen regelrecht „süchtig“ machen. Solange Ihre Spielgewohnheiten dabei in einem angemessenen und gesunden Rahmen bleiben, ist das etwas Positives. Beginnen Sie aber Ihre Gedanken immer nur um Casinospiele zu kreisen, ist das als Alarmzeichen zu werten. Das gilt umso mehr, wenn Sie Ihre geplanten Limits über Bord werfen und sich finanziell übernehmen.

VIP werden ist toll, aber nicht alles im Leben!

Das VIP-Programm ist ein großartiges Extra, das Sie in guten Online Casinos finden. Natürlich ist es gewollt, dass Sie sich durch die Teilnahme zum Spielen animiert fühlen. Bitte achten Sie aber wirklich darauf, dass Sie die Kontrolle behalten. Der VIP-Status sollte nicht immerzu im Mittelpunkt Ihrer Gedanken stehen und nicht Ihr einziger Antrieb sein. Behalten Sie die finanziellen Risiken des Glücksspiels im Auge und begrenzen Sie Ihre Einzahlungen und Einsätze. Um den Beitrag mit einem weiteren Sprichwort abzuschließen: Gut Ding will Weile haben! Die Geschwindigkeit zählt nicht, sondern es ist die Kontinuität, mit der Sie Ihr Ziel erreichen.

Anzeige

+18 Glücksspiel kann süchtig machen.

Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe

Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung“.

Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!

*Werbehinweis – Diese Website enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir möglicherweise eine Provision erhalten, wenn Sie sich bei einem der verlinkten Portale anmelden. Es entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Es gelten die AGB der jeweiligen Wettanbieter.