Vinzenz Rohrer springt auf den WM-Zug auf

Wien. (PM ÖEHV) Nach dem Aus von Laval Rocket in der AHL, wurde umgehend alles in die Wege geleitet Vinzenz Rohrer für die WM ins Nationalteam zu holen.

Von sämtlichen Seiten hat man nun grünes Licht erhalten, Vinzenz Rohrer steht damit offiziell am Roster und weilt bereits beim Team.

„Wir freuen uns, dass es geklappt hat. Vinzenz Rohrer ist ein war ein wichtiger Baustein unseres Teams. Er bringt Schnelligkeit, Intensität und Leidenschaft ins Team hinein“, erklärt Head Coach Roger Bader.

Am 12. April schied Vinzenz Rohrer mit den ZSC Lions im Halbfinale der Schweizer Meisterschaft aus. Die Montreal Canadiens beorderten ihn daraufhin umgehend nach Nordamerika, wo er für das Farmteam Laval Rocket auflief. In den Playoffs scheiterte man an Toronto Marlies, woraufhin man umgehend zu ihm und den Montreal Canadiens Kontakt aufnahm um alles für eine WM-Teilnahme in die Wege zu leiten.

Von allen Seiten hat man nun grünes Licht erhalten und Vinzenz Rohrer auch offiziell bei der IIHF eingemeldet. Der 21-Jährige weilt bereits beim Nationalteam und freut sich auf seine zweite Heimstätte Zürich: „Für mich war klar, dass ich bei der WM spielen möchte, wenn ich in keinem Bewerb mehr stehe. Ich spiele immer gerne für Österreich und bin gerne mit den Jungs zusammen. Wir haben immer eine super Stimmung im Team. Die WM in Zürich ist natürlich speziell. Ich habe viele Freunde hier, zudem ist meine Heimat Vorarlberg nahe. Es werden sicher viele zuschauen kommen. Ich freue mich, dass ich jetzt beim Nationalteam bin und es am Wochenende los geht.“