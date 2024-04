Vinschgau Cup 2024: Iserlohn Roosters sind dabei

Iserlohn / Latsch. (PM Roosters / EM) Die Iserlohn Roosters aus der Deutschen Eishockey Liga haben den ersten Termin der diesjährigen Saisonvorbereitung bekanntgegeben. Vom...

Iserlohn / Latsch. (PM Roosters / EM) Die Iserlohn Roosters aus der Deutschen Eishockey Liga haben den ersten Termin der diesjährigen Saisonvorbereitung bekanntgegeben.

Vom 23. bis 25. August werden die Sauerländer beim 8. Vinschgau Cup im IceForum Latsch in Südtirol teilnehmen und dort zwei Spiele bestreiten.

Als weiterer Teilnehmer steht bisher der ERC Ingolstadt fest, zwei weitere Teams werden folgen.

Der detaillierte Spielplan des Vinschgau Cups 2024 wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt. Fest steht, dass der ERC Ingolstadt das Eröffnungsspiel am 24. August um 20 Uhr bestreiten soll. Spiel zwei folgt einen Tag später. Am 25. August findet ab 14 Uhr das Spiel um Platz drei statt, um 18 Uhr folgt das Finale.

Auch in diesem Jahr werden die Verantalter per Livestream presented by AUDI alle vier Partien übertragen. Somit können alle, die nicht die Chance haben, die Spiele vor Ort anzuschauen, zumindest von zuhause aus mitfiebern.

Tickets sind im Online-Vorverkauf (ab 01.06.2024 ab 12:00 Uhr bis Spielbeginn), im Büro des Tourismusvereines (Montag-Freitag 08:00-12:00 + 14:00-18:00), sowie an der Abendkasse (öffnet zwei Stunden vor Spielbeginn) erhältlich.

Die Sitz- und Stehplätze im Stadion sind nicht nummeriert. Beim Kauf eines ermäßigten Tickets muss ein gültiges Ausweisdokument beim Stadion-Eintritt vorgelegt werden.

Der Ticketpreis (abzüglich Spesen) wird für Besucher nur zurückerstattet, wenn ein Spiel oder die gesamte Veranstaltung abgesagt werden muss.

Die bisherigen Sieger:

2016: ERC Ingolstadt

2017: Färjestad

2018: ERC Ingolstadt

2019: HC Bozen Südtirol

2021: — (Coronabedingt eine reine Trainingswoche des ERC Ingolstadt mit Spielen gegen Bietigheim /6:4/ und Bozen /7:1/)

2022: Nürnberg Ice Tigers

2023: ERC Ingolstadt