Vinschgau Cup 2022 â€“ Foxes am Wochenende gegen NÃ¼rnberg und Ingolstadt im Einsatz

Bozen. (PM HCB) Erste echte Standortbestimmung für den HCB Südtirol Alperia anlässlich des Vinschgau Cup 2022, an welchem außer den Weißroten drei weitere Mannschaften im Ice Forum von Latsch teilnehmen.

Samstag, 27. August, mit Spielbeginn um 18:00 Uhr, treffen die Foxes auf die Nürnberg IceTigers: es ist die erste Begegnung zwischen den Weißroten und der Mannschaft aus der DEL. Die IceTigers haben vor drei Jahren an der ersten Auflage des Südtirol Summer Classic teilgenommen, dabei das Halbfinale gegen die Stavanger Oilers verloren und das Spiel um den dritten Platz im Penaltyschiessen gegen Rytiri Kladno gewonnen. Bisher haben die Bayern zwei Freundschaftsspiele um den Gäubodenvolksfestcup 2022 von Straubing ausgetragen: für das von Tom Rowe, ex Coach von Linz, betreute Team setzte es dabei zwei Niederlagen gegen Ingolstadt (3-8) und Lugano (3-6) ab.

Vierundzwanzig Stunden später Sonntag, 28. August, treten Frank & Co. gegen die Veranstalter des Turniers, den ERC Ingolstadt, an. Die beiden Mannschaften haben in den letzten Jahren fünf Mal die Schläger in der Vorsaison gekreuzt: 2016 gab es zwei Freundschaftsspiele in Bayern und Südtirol (6:2 für Ingolstadt in der Saturn Arena, 4:2 für Bozen in der Eiswelle), weiters begegneten sich die beiden Teams 2018, 2019 und 2021 immer beim Vinschgau Cup (zwei Siege für die deutsche Mannschaft mit 5:0 e 7:1, ein Erfolgserlebnis für die Südtiroler mit 4:1 im Jahr, wo man den Pokal gewann). Im Laufe dieses Sommers haben die Ingolstädter drei Vorbereitungsspiele ausgetragen: dabei gab es einen Sieg eben gegen Nürnberg und zwei Niederlagen gegen Iserlohn (4:6) und Straubing (0:4).

Als viertes Team nimmt der HC Pustertal, der heute Abend gegen Ingolstadt und Sonntag gegen die IceTigers spielt, am Vinschgau Cup 2022 teil.

Der Kader

Ryan Culkin könnte wieder auf das Eis zurückkehren, ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Diego Glück, der noch an einer Grippe laboriert, mit Sicherheit nicht dabei sein wird der angeschlagene Cole Hults.

Die Eintrittskarten

Tickets können online unter https://www.latsch-martell.eu/it/vinschgau-cup/ erworben werden. Die Spiele werden kostenlos über Streaming auf YouTube übertragen.

Samstag, 27. August, um 18:00 Uhr – IceForum, Latsch

Nürnberg IceTigers vs HCB Südtirol Alperia

Sonntag, 28. August, um 18:00 Uhr – IceForum, Latsch

ERC Ingolstadt vs HCB Südtirol Adige Alperia