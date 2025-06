Vinny Saponari verlÃ¤ngert bei den Eispiraten

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau können eine wichtige Personalentscheidung vermelden: Der deutsch-amerikanische Offensivmann Vinny Saponari hat seinen Vertrag bei den Westsachsen um eine weitere Saison verlängert und geht damit in seine dritte Spielzeit im Sahnpark.

„Ich bin sehr froh, im August nach Crimmitschau zurückzukehren. Ich habe genau verfolgt, wie die Community in den letzten Wochen hinter den Eispiraten stand und wie es aktuell im Sahnpark vorangeht – das ist unglaublich und macht es zu etwas ganz Besonderem, in Crimmitschau zu spielen“, meint Eispiraten-Angreifer Vinny Saponari. „Das letzte Jahr war für uns alle, egal ob für das Team, die Fans und jeden, der irgendwie involviert war, sehr enttäuschend. Ich bin glücklich darüber, nun für eine weitere Saison in Crimmitschau zu spielen, die Dinge gerade zu richten und wieder erfolgreicher zu sein.“

„Vinny soll wieder eine Schlüsselrolle in unserem Team einnehmen und voranschreiten, um wieder erfolgreiches Eishockey zu spielen“, ergänzt Eispiraten-Teammanager Ronny Bauer.

Der 35-jährige Stürmer kam 2023 von den Augsburger Panthern aus der PENNY DEL nach Crimmitschau und entwickelte sich seitdem zu einer festen Größe im Team. In bislang 116 Pflichtspielen für die Eispiraten erzielte der Rechtsschütze 25 Tore und bereitete 57 weitere Treffer vor. Nicht nur im Überzahlspiel ist Saponari mit seiner Übersicht, seinem Spielverständnis und seinem starken Stickhandling ein entscheidender Faktor – mit seinen Spielmacher-Fähigkeiten gehört er zu einem wichtigen Baustein für die kommende Spielzeit.

Saponari wurde 2008 von den Atlanta Thrashers in der NHL gedraftet und sammelte nach einigen Spielzeiten in der AHL und ECHL reichlich internationale Erfahrung. Vor seinem Wechsel nach Crimmitschau spielte er unter anderem fünf Jahre lang im deutschen Eishockey-Oberhaus und war auch in Norwegen und Tschechien aktiv.

Der derzeitige Eispiraten-Kader für die Saison 2025/26

Tor: Kevin Reich, Christian Schneider

Abwehr: Mirko Sacher, Gregory Kreutzer, Ole Olleff, Alexander Schmidt, Alex Vladelchtchikov

Angriff: Corey Mackin (AL), Tim Lutz, Dylan Wruck, Vinny Saponari, Ladislav Zikmund (AL), Denis Shevyrin, Till Michel, Johannes Schmid, Nikolas Biggins

