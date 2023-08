Vincent Wolf hÃ¤ngt Schlittschuhe an den Nagel

Artikel anhören Schönheide. (PM Wölfe) „Nie mehr ohne Vincent Wolf!“, so lautete lange Zeit ein Lied-Slogan der Wölfefans für ihren Publikumsliebling als Anerkennung für...

Schönheide. (PM Wölfe) „Nie mehr ohne Vincent Wolf!“, so lautete lange Zeit ein Lied-Slogan der Wölfefans für ihren Publikumsliebling als Anerkennung für seinen Einsatz und seine Leistungen in all den Jahren im Wölfe-Trikot.

Nach insgesamt neun Spielzeiten ist aber leider Schluss damit, denn trotz seiner erst 27 Jahre hängt der gebürtige Werdauer seine Schlittschuhe aus beruflichen Gründen an den Nagel und wird somit das Wolfsrudel verlassen. Angefangen hatte alles zur Saison 2013/2014, als Vincent Wolf (Foto. Ellen Hertel) vom ETC Crimmitschau nach Schönheide wechselte. Seitdem bestritt er 220 Pflichtspiele für die Wölfe und steuerte im Trikot mit der Rückennummer 11 insgesamt 76 Tore und 165 Vorlagen zum Teamerfolg bei.

Vor, während und nach der Saison 2021/2022 hatte Vincent Wolf bis dato nicht nur auf dem Eis sein Bestes gegeben, sondern quasi parallel dazu auch noch seine Selbstständigkeit realisiert und die Versicherungsagentur der Allianz in Meerane übernommen. Die beruflichen Verpflichtungen sind für Vincent jetzt auch der Grund, mit dem Eishockeyspielen aufzuhören, da Beruf und Sport mit dem notwendigen zeitlichen Pensum einfach nicht mehr zu vereinbaren sind. Vincent Wolf zu seinem Entschluss, mit dem Eishockeyspielen aufzuhören: „Mir ist diese Entscheidung natürlich auch nicht leicht gefallen. Es ist nicht einfach, seinen Sport aufzugeben den man jetzt 24 Jahre lang gemacht hat. Prioritäten im Leben können sich verschieben und daher war es in der jetzigen Situation einfach der beste Weg für mich. Ich bedanke mich beim ganzen Verein für eine unglaublich tolle Zeit als Spieler und Mensch. Diese Jahre werden immer in positiver Erinnerung bei mir bleiben. Und natürlich werde ich ab und an auch Gast im Wolfsbau sein, keine Frage. Ich bin ja deswegen weiterhin gern bei euch.“

Die Schönheider Wölfe bedanken sich bei Vincent Wolf für insgesamt neun Spielzeiten, die gezeigten Leistungen und das Engagement im Wölfe-Trikot und wünschen ihm privat und beruflich alles erdenklich Gute, weiterhin maximale Erfolge und gutes Gelingen!

