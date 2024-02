Vincent Ryser verlÃ¤ngert, Profivertrag fÃ¼r GrÃ©gory Weber

Bern. (PM SCB) Der SC Bern hat den Vertrag mit Vincent Ryser um eine Saison bis Frühling 2025 verlängert. Der 22-jährige Angreifer steht zurzeit...

Bern. (PM SCB) Der SC Bern hat den Vertrag mit Vincent Ryser um eine Saison bis Frühling 2025 verlängert.

Der 22-jährige Angreifer steht zurzeit mittels B-Lizenz in den Swiss-League-Playoffs mit Basel im Einsatz. Für den SCB hat Ryser in dieser Saison fünf Spiele bestritten. Für den EHC Basel kommt er auf 22 Punkte in 40 Partien. «Vincent Ryser bestätigt in der Swiss League seine Fortschritte», sagt Sportchef Andrew Ebbett. «Wir wollen ihm die Möglichkeit geben, sich in der kommenden Saison einen Platz in der ersten Mannschaft des SCB zu erkämpfen.»

Stürmer Grégory Weber hat beim SCB seinen ersten Profivertrag unterschrieben, der bis und mit Saison 2026/27 gültig ist. Der 20-Jährige kam in dieser Saison sowohl in Berns U20-Mannschaft als auch in der Swiss League beim EHC Olten zum Einsatz (22 Spiele, 7 Punkte). An der letzten U20-Weltmeisterschaft war Weber mit 5 Punkten bester Skorer des Schweizer Nationalteams. «Grégory Weber konnte diese Saison in Olten erste Erfahrungen auf Profistufe sammeln», sagt Andrew Ebbett. «Er besitzt ausgezeichnete Skills und wir sind glücklich, können wir ihn in den kommenden drei Jahren in seiner Entwicklung begleiten.»