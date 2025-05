Vincent Hessler wechselt von Dresden nach Leipzig

Leipzig. (PM IceFighters) Vincent Hessler wechselt vom DEL-Aufsteiger Dresdner Eislöwen zu den KSW IceFighters Leipzig in die Oberliga Nord.

„Vincent ist ein fleißiger und talentierter Spieler, der sowohl in der Verteidigung als auch im Angriff flexibel einsetzbar ist. Mit 27 Jahren befindet er sich im besten Sportleralter und konnte bereits reichlich Erfahrung in der DEL2, der DEL und auch in der Champions Hockey League sammeln. Damit passt er optimal in unser Team“, freut sich André Schilbach, Geschäftsführer und sportlicher Leiter der IceFighters auf den Neuzugang.

Der 27-jährige gebürtige Berliner durchlief die Nachwuchsstationen bei den Eisbären Berlin und hatte zahlreiche Einsätze in mehreren deutschen Nachwuchsauswahlmannschaften. Als Profi blickt der Rechtsschütze auf 50 DEL-Partien für die Eisbären Berlin und auf über 250 DEL2-Spiele für die Lausitzer Füchse, die Bayreuth Tigers, die Ravensburg Towerstars und die Dresdner Eislöwen zurück. Hinzu kommen internationale Einsätze, denn er stand zwei Mal im Aufgebot der deutschen A-Nationalmannschaft und spielte mit den Eisbären Berlin in den Saisons 2016/2017 und 2018/2019 in der Champions Hockey League.

Vincent Hessler: „Ich freue mich auf Leipzig und möchte dazu beitragen, dass die kommende Saison mindestens so erfolgreich abgeschlossen wird, wie die vergangene Spielzeit. Und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass es am schönsten ist, wenn man das letzte Saisonspiel gewinnt.“ Dies konnte Vincent Hessler bereits zwei Mal erleben, denn er wurde 2022/2023 mit Ravensburg und 2024/2025 mit Dresden Meister der DEL2.

