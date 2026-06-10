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Vincent Hessler und Paul Reiner: Auf ins zweite IceFighters-Jahr

10. Juni 20261 Mins read59
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-98- Mark McNeill (Selber Wölfe), -16- Vincent Hessler (Dresdner Eislöwen) - © Mario Wiedel
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Leipzig. (PM IceFighters) Vincent Hessler und Paul Reiner gehören auch in der kommenden Saison dem Kader der KSW IceFighters Leipzig an und gehen damit in ihre jeweils zweite Saison unter der Kuppel des anona ICEDOMES.

Dass beide Spieler vor der vergangenen Saison zum Leipziger Team gestoßen sind, ist nicht ihre einzige Gemeinsamkeit. Sowohl Vincent Hessler (28 Jahre) als auch Paul Reiner (24 Jahre) stammen aus Berlin und haben dort den Weg zum Eishockey gefunden. Beide Spieler hatten zahlreiche Einsätze in deutschen Nachwuchs-Nationalteams, bei Vincent Hessler kamen noch zwei Spiele in der A-Nationalmannschaft hinzu. Über Erfahrung in der DEL und der DEL2 verfügen ebenfalls beide Akteure (Vincent Hessler: 50x DEL, 265x DEL2, Paul Reiner: 33x DEL, 101x DEL2).

„Vincent hatte in seinem ersten Jahr bei uns – ebenso wie das Team als Ganzes – eine etwas durchwachsene Saison. Allerdings musste er oft zwischen den Positionen Stürmer und Verteidiger wechseln, was in den seltensten Fällen leistungsförderlich ist. In der kommenden Saison planen wir mit ihm fest in der Abwehr und sind sicher, dass diese Kontinuität ihm und der Mannschaft gut tun wird. Mit seiner Erfahrung ist er ein wichtiger Baustein in unserem System“, sagt IceFighters-Geschäftsführer André Schilbach über Vincent Hessler.

„Paul ist in der vergangenen Spielzeit erst kurz vor Saisonbeginn zum Team gestoßen und hat sich bis zu seiner schweren Schulterverletzung im Herbst als eine verlässliche Größe in unserer Abwehr erwiesen. Nach seiner langen Ausfallzeit brauchte er etwas Zeit, um wieder an seine vorherigen Leistungen anzuknüpfen. Für die kommende Saison wünsche ich mir sehr, dass er verletzungsfrei bleibt und noch mehr Verantwortung in der Abwehr übernehmen kann“, so André Schilbach über Paul Reiner.

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