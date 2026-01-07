Ville Saloranta neu im Kader der Ice Aliens

Ratingen. (PM Ice Aliens) Mit dem 29-jährigen finnischen Stürmer Ville Saloranta besetzen die Ratinger Ice Aliens ihre vierte Importstelle neu.

Der rechtsschießende Außenstürmer hat in dieser Saison für den EHC Klostersee in der Bayernliga in 13 Spielen 22 Punkte erzielt (7 Tore/15 Vorlagen).

Der 1,79 m große und 80 kg schwere Ville hat zuvor schon in Finnland, Polen, Frankreich, Belgien und bei der EG Diez-Limburg gespielt. Er ist schon am Montag gelandet und gestern Abend ins Training eingestiegen.

Cheftrainer Frank Gentges zum Neuzugang: „Ich habe Ville schon in der CEHL spielen sehen. Er ist ein läuferisch starker Außenstürmer mit sehr gutem Schuß und Scorerqualitäten. Wenn er sich gleichermaßen ins Defensiv-System integrieren lässt, kann er für uns ein sehr wichtiger Spieler werden und das muss auch sein Anspruch sein.“

Leider gibt es auch schon negative Nachrichten für das kommende Wochenende: Tobi Brazda, der aufgrund seiner Schulteroperationen letzte Saison lange verletzt war und auch diese Saison erst 2 Spiele und ein paar Trainingseinheiten absolviert hat, fällt erneut wegen Schulterbeschwerden aus.

