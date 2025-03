Ville Kolppanen bleibt ein Hai!

Innsbruck. (PM HCI) Der ehemalige finnische Top-Goalie, der im vergangenen Jahr seine beeindruckende Karriere beendete, bleibt dem Verein als Trainer erhalten.

Seit Oktober 2024 verstärkt er das Coaching-Team der Haie und übernimmt die Verantwortung für die Torhüter-Entwicklung im gesamten Verein – von der Jugend bis in die Kampfmannschaft.

Von der ersten Nachricht bis auf die Trainerbank Sein Weg zu den Haien begann im Sommer 2024, als er den Kontakt zu Florian Pedevilla herstellte. Über Lauri Laakso, einen finnischen Nachwuchstrainer im Verein, erhielt er dessen Nummer und nahm direkt Kontakt auf. Schon nach dem ersten Gespräch war klar, dass Ville perfekt ins Trainerteam der Haie passt. Wenige Wochen später folgte die Einladung zum Haie-Camp, wo er erste Coaching-Erfahrungen sammelte und schnell seinen Platz im Team fand. Mit seiner umfangreichen Erfahrung und seiner Begeisterung für die Ausbildung junger Torhüter war der Schritt ins Trainerteam eine logische Weiterentwicklung.

Neue Rolle, neue Herausforderungen Der Wechsel vom Eis hinter die Bande war für Kolppanen ein nahtloser Übergang. „Ich hatte das Privileg, mit großartigen Trainern zu arbeiten, die mich über meine gesamte Karriere hinweg geprägt haben. Jetzt möchte ich mein Wissen weitergeben und sowohl den Verein als auch unsere jungen Goalies bestmöglich fördern“, so der Finne. Gleichzeitig bedeutet die Trainerrolle eine geringere körperliche Belastung – ein wichtiger Faktor nach einer von Verletzungen geprägten Karriere.

Mission: Starke Goalies für die Zukunft Kolppanen sieht enormes Potenzial in der Entwicklung von Torhütern und setzt dabei auf sein internationales Netzwerk: „Finnland gehört seit Jahrzehnten zur Weltspitze in der Goalie-Ausbildung. Dieses Wissen will ich nach Innsbruck bringen, um unsere Talente bestmöglich zu fördern.“ Sein Fokus liegt dabei auf der langfristigen Entwicklung: „Wir brauchen starke österreichische Goalies für unser Profiteam. Das beginnt bereits in der Jugend mit einem tiefen Verständnis für das Spiel.“

Nachwuchsleiter Philipp Draxl über die Verlängerung „Wir bei den HC TIWAG Innsbruck – Juniors sind sehr froh, dass Ville dem Verein erhalten bleibt. Er bringt sehr viel wichtige Erfahrung aus seinen zahlreichen Profijahren mit und kann mit Manuel Draxl und Marco Reptisch unsere Torhüter definitiv auf Vordermann bringen – sowohl Off-Ice als auch On-Ice. Mit Ville an der Bande kommen ständig gute und neue Inputs, also zeigt diese Verlängerung, dass es ein wichtiger und richtiger Schritt ist, nachhaltig erfolgreich zu sein.“

Der HC TIWAG Innsbruck – Die Haie ist stolz, mit Ville Kolppanen einen weiteren wichtigen Baustein für die Zukunft gesichert zu haben – auf eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit!

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV