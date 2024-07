Viktor Skorohodov ergÃ¤nzt Kader des DSC

Deggendorf. (PM DSC) Neben den Neuzugängen und den bereits bekannten Vertragsverlängerungen, kann der Deggendorfer SC die nächste Personalie für die Spielzeit 2024/25 kundgeben –...

Deggendorf. (PM DSC) Neben den Neuzugängen und den bereits bekannten Vertragsverlängerungen, kann der Deggendorfer SC die nächste Personalie für die Spielzeit 2024/25 kundgeben – und setzt dabei weiterhin auf seine Philosophie, auch den eigenen Nachwuchs einzubauen: Die Verantwortlichen haben den Vertrag mit Viktor Skorohodov um eine weitere Spielzeit verlängert.

Skorohodov, der letztes Jahr noch Kapitän der U17-Mannschaft war, die am Ende der Saison den Aufstieg ins bundesweite Oberhaus nur knapp verpasste, wird in der Spielzeit 2024/25 einen wichtigen Bestandteil im DNL2-Kader der U20 einnehmen und soll dabei auch mehr und mehr von den Oberliga-Profis unterstützt und ausgebildet werden. In der vergangenen Spielzeit steuerte der 187cm große Verteidiger acht Treffer, sowie 26 Torvorlagen in 29 Spielen zum starken Abschneiden seiner Mannschaft bei – eine Statistik, die definitiv aufhorchen lässt. Im Oberliga-Kader wird Skorohodov mit der Rückennummer #3 auflaufen, bei der U20 mit der #86.