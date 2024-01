Viktor LÃ¶Ã¶v zwei weitere Saisons beim EHC Biel

Biel. (PM EHC) Der schwedische Verteidiger Viktor Lööv (*1992) hat seinen auslaufenden Vertrag um 2 Jahre bis April 2026 verlängert. Lööv spielt seit 2021...

Lööv spielt seit 2021 im Seeland. In der aktuellen Saison ist er trotz verletzungsbedingt verspätetem Saisonbeginn aktuell der am meisten eingesetzte Spieler des Teams.

Affaire de coeur: Der EHC Biel rettet zum 3. Mal Leben

Aller guten Dinge sind drei – nach diesem Motto ruft der EHC Biel am Samstag, 27. Januar 2024 zur Blutspende in der Tissot Arena auf. Alle Fans – egal ob Erstspender:innen oder Routiniers – sind herzlich eingeladen, an der Aktion teilzunehmen und Leben zu retten.

Die EHC Biel Blutspendeaktion hat sich bei Fans zu einem Fixtermin entwickelt und zeigt die Solidarität des Clubs. Die Organisation ist für den EHC Biel und die Interregionale Blutspende SRK seit Tag 1 eine Herzensangelegenheit. Denn Blut kann nicht künstlich hergestellt werden und ist für Patientinnen und Patienten überlebenswichtig.

Damien Brunner, Spieler der 1. Mannschaft und Helfer bei der letzten Blutspendeaktion: «Wir Spieler helfen sehr gerne bei dieser Aktion mit und rufen die Fans zur Blutspende auf. Gemeinsam für einen guten Zweck, gemeinsam für Biel.»

Am Samstag, 27. Januar 2024 sind alle eingeladen, in der Tissot Arena Blut zu spenden. Neben einer feinen Verpflegung warten exklusive EHCB-Socken sowie die Verlosung eines unterschriebenen Jerseys auf die Spendenden.

Weitere Informationen sowie Anmeldung für die Blutspende finden Sie unter www.ehcb.ch/blutspende.

Der EHC Biel freut sich auf viele Blutspenderinnen und Blutspender.

Infos & Termine auf www.ehcb.ch/blutspende