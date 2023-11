Viertes Spiel in acht Tagen â€“ Deggendorfer SC gastiert bei den TÃ¶lzer LÃ¶wen

Artikel anhören Deggendorf. (PM DSC) Am 03.11.2023 trifft die Mannschaft von Jiri Ehrenberger auf den Tabellenvorletzten der Oberliga Süd, die Tölzer Löwen. Nach nur...

Deggendorf. (PM DSC) Am 03.11.2023 trifft die Mannschaft von Jiri Ehrenberger auf den Tabellenvorletzten der Oberliga Süd, die Tölzer Löwen.

Nach nur fünf Punkten und lediglich einem Sieg nach 60 Minuten in sieben Partien trennten sich die Gastgeber Mitte Oktober früh von Head Coach Ryan Foster. Denkbar ungünstig war, dass auch Import-Verteidiger Zach Hermann nur kurz nach der Entlassung von Foster ebenfalls um Freigabe bat. Übernommen hat ein alter Bekannter – Axel Kammerer. Zum insgesamt dritten Mal steht der gebürtige Tölzer nun hinter der Bande der Hacker-Pschorr-Arena.

Sieht man sich die Transferbilanz der Tölzer Löwen an, war ein solcher Fehlstart nicht unbedingt abzusehen. Im Tor konnte man Enrico Salvarani halten, welcher nun mit Josha Baron als Back-Up den Kasten sauber halten soll. Man konnte man sich in der Verteidigung gleich dreimal bei den Starbulls Rosenheim bedienen. Manuel Edfelder, Florian Krumpe und der nachverpflichtete Kontingentverteidiger Klemen Pretnar traten den Weg von der Mangfall an die Isar an. Mit Steven Deeg kam von den Selber Wölfen aus der DEL2 ein Offensivverteidiger, welcher die Erfahrung von

138 Oberliga-Spielen mitbringt.

In der Offensive verlor man mit Tyler Ward (Weiden), Nick Huard (Zell am See) und Ludwig Nirschl (Freiburg) sage und schreibe 237 Scorerpunkte.

Hier soll die Last künftig auf mehrere Schultern verteilt werden. Topi Piipponen ging von den Eisbären Regensburg aus der DEL2 den Schritt in die Oberliga Süd. Sowohl als Kreativkopf in der Offensive sowie als harter Arbeiter im eigenen Drittel soll er das Spiel der Löwen prägen.

Im deutschen Sektor holte man Marc Schmidpeter, Niko Fissekis sowie Reto Schüpping. Letzterer kam mit der Empfehlung von 282 Punkten aus 412 Oberliga-Nord-Spielen nun erstmals in die Südstaffel. Ex-Deggendorfer Yannic Bauer geht ebenso seit dieser Saison für die „Buam“ aufs Eis.

Ansonsten setzen die Gäste weiterhin auf die Mischung aus Erfahrung und Jugend, so haben Christoph Fischhaber und Philipp Schlager, welcher aktuell verletzt fehlt, nochmal eine Saison in Bad Tölz drangehängt und sollen die zahlreichen Eigengewächse anführen. Aktuell spielen lediglich zwei Kontingentspieler für die Löwen, man könnte also nochmals nachlegen.

Beim Deggendorfer SC kann Jiri Ehrenberger seit dem Heimspiel gegen Peiting wieder auf Curtis Leinweber, Sascha Maul und Ondrej Pozivil setzen. Alle drei konnten gegen Peiting auch gleich Assistpunkte sammeln. Weiterhin verletzungsbedingt fehlen werden Alex Grossrubatscher, Leon Zitzer und Niklas Pill.

Aus Deggendorf macht sich um 16 Uhr ein Fanbus auf den Weg in die Hacker-Pschorr-Arena, Auftaktbully ist um 19:30 Uhr.

