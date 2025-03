Viertes Spiel im Playoff-Viertelfinale: Die Kölner Haie hätten den Sack zumachen können gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven.

Köln. (MR) Im heutigen vierten Spiel der Halbfinalserie könnten die Haie den Sweep perfekt machen und als erstes Team in das Halbfinale einziehen. Und wenn das nicht klappte, gibt’s es ja noch drei weitere Möglichkeiten. Die anderen Partien fanden bereits gestern am Sonntag statt, und hier haben sich einzig die Eisbären Berlin im vierten Spiel den Matchpuck erarbeitet.

Das Spiel in der Lanxess Arena war um einen Tag verschoben auf den als Spieltag seltsamen Montag, hatte hier doch gestern noch „Holiday on Ice“ stattgefunden. Die Gäste kamen sehr druckvoll aus der Kabine, für die Pinguins war es ja ein „do or die Spiel“, siegen (und die Saison verlängern) oder fliegen und Sommerpause. Die Haie kamen kaum aus dem eigenen Drittel. Max Görtz kam m it dem Pfostenkracher dem Einschlag noch am nächsten. Nach dem Powerbreak krachte Juhani Tyrväinen in die Bande nach einem üblen Check von Markus Vikingstad. Tyrväinen blieb länger auf dem Eis liege, Mo Müller rief schon nach der Trage. Er konnte aber schließlich auf eigenen Beinen das Eis verladssen. Die Schiedsrichter schauten die Szene in der Wiederholung und schickten Vikingstad duschen. In der folgenden Überzahl konnten die Domstädter zwei Treffer erzielen. Die Stimmung, die zu Beginn des Powerplays ganz runtergefahren war, weil es auch auf der Tribüne einen Notfall gegeben hatte, wurde wieder hochgefahren und war laut und gut.

Fischtown meldet sich in den Playoffs an

Im Mitteldrittel gerieten die Haie mehrfach (durch kleinliche Pfiffe) in Unterzahl, und diesmal konnten auch die Pinguins ihre Überzahlen ausnutzen; beim zweiten hatte Hudaček erst noch einen Urbas-Schuss blocken können, doch das Spielgerät lief weiter in „feindlichen“ Reihen. Die letzte Strafe des Abschnittes ging gegen Bremerhaven, aber die Haie hatten Probleme, überhaupt ins Drittel zu komme, sodass es nach 40 Minuten 2:2 stand. Waren noch die Gäste mit Pfiffen nach der ersten Pause begrüßt worde, traf das Pfeifkonzert jetzt die Unparteiischen zum dritten Drittel, hatten sie doch teilweise sehr kleinlich, aber dann nur die leichten Strafen gepfiffen. Kammerer, Tuomie, Schütz versuchten sich auch im dritten Abschnitt mit schnellen Kontern, auch eine Überzahlsituation – die Haie brachten das Spielgerät nicht mehr an Gudlevskis vorbei. Besser machten es die Seestädter, in der 47. Spielminute gingen die Gäste durch den Tip in am langen Pfosten durch Scheel erstmalig in Führung. Die Kölner Fans damit ruhiggestellt. Das Spiel lief jetzt schnell und ohne Unterbrechungen hin und her, der Treffer fiel dann erneut für die Gäste (Jeglic, 54.). Früh zogen die Hausherren den Goalie, die Rheinländer schossen aus allen Lagen, doch auch mit diesem Druck wollte kein Tor mehr für die Haie fallen. Eine Befreiung konnte Verlic dann noch zum Abschluss ins leere Tor einschieben. So war es heute am Ende nur für die Gäste „Holiday on Ice“, und damit ist die Entscheidung in der Serie um zumindest einen Spieltag verschoben.

Es spielten:

Haie – 35 Julius Hudaček – 17 Jan Luca Sennhenn, 47 Veli-Matti Vittasmäki – 82 Alexandre Grenier, 89 Gregor MacLeod, 10 Justin Schütz; 53 Adam Almquist, 57 Brady Austin – 19 Frederik Storm, 21 Juhani Tyrväinen, 9 Maxi Kammerer; 52 Otso Rantakari, 91 Moritz Müller – 46 Kevin Niedenz, 18 Josh Currie, 62 Parker Tuomie; 22 Maximilian Glötzl – 65 Marco Münzenberger, 33 Tim Wohlgemuth, 5 Robin van Calster

Pinguins – 30 Kristers Gudlevskis – 72 Phillip Bruggisser, 42 Mathew Abt – 91 Miha Verlic, 13 Ziga Jeglic, 9 Jan Urbas; 48 Nicholas B. Jensen, 17 Ludvig Byström – 23 Max Görzt, 37 Markus Vikingstad, 14 Ross Mauermann; 6 Anders Grönlund, 53 Maxim Rausch – 8 Nino Kinder, 28 Marland Quince, 25 Fabian Hegmann; 54 Felix Scheel, 65 Christian Wejse, 26 Dominik Uher

Die Tore erzielten:

1:0 (11:45) MacLeod (Rantakari, Currie) PP1

2:0 (15:27) Tyrväinen (Grenier, Rantakari) PP1

2:1 (23:44) Mauermann (Bruggiesser, Jeglic) PP1

2:2 (31:45) Wejse (Bruggisser, Jeglic) PP1

2:3 (46:07) Scheel (Wejse, Jensen)

2:4 (53:06) Jeglic (Verlic, Mauermann)

2:5 (59:11) Verlic EN

Schiedsrichter: 20 Andris Ansons, 15 Christopher Schadewaldt (86 Tom Giesen, 51 Dominic Kontny)

Strafen: KEC – 10 Min.; BHV – 8 Min. + SD Vikingstad

Zuschauer: 18.600 – ausverkauft

