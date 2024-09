Viertes Freundschaftsspiel fÃ¼r die Foxes â€“ Bozen empfÃ¤ngt Innsbruck

Bozen. (PM HCB) Der HCB Südtirol Alperia bestreitet sein viertes Vorbereitungsspiel der Saison am morgigen Donnerstag, dem 5. September, um 20.00 Uhr, wo die...

Bozen. (PM HCB) Der HCB Südtirol Alperia bestreitet sein viertes Vorbereitungsspiel der Saison am morgigen Donnerstag, dem 5. September, um 20.00 Uhr, wo die Foxes den HC TIWAG Innsbruck empfangen.

Das erste „Brenner-Derby“ der Saison wird somit ein internes Freundschaftsspiel, bei dem sich die beiden Rivalen auf die bevorstehende Meisterschaft vorbereiten. Tickets sind online unter https://www.midaticket.it/eventi/hockey-club-bolzano erhältlich, und die Kassen öffnen zwei Stunden vor dem Spiel. Es wird darauf hingewiesen, dass das Spiel in den BASE- und FULL- Abonnements enthalten ist.

Bei Innsbruck gibt es mehrere neue Gesichter: die kanadischen Verteidiger Garrett McFadden (ex Poprad) und Nick Welsh (ex Augsburg) sowie die Stürmer Patrick Grasso, Yushiroh Hirano und Mark Rassell (alle in ihrer ersten europäischen Erfahrung), zusammen mit Ryan Valentini, der 2020 nach Europa zu den Wipptal Broncos kam und in der Slowakei und Schottland gespielt hat. Ein weiteres neues Gesicht bei den Haien ist der 38-jährige Amerikaner Jordan Smotherman, der in den letzten beiden Spielzeiten sein erste Trainerstelle in der ECHL innehatte.

In den vier direkten Begegnungen der Saison 2023/24 konnte Bozen einmal zu Hause (4:2) und einmal Auswärts (0:2) gewinnen, dasselbe gelang den Tirolern (5:1 in der TIWAG Arena und 2:4 in der Sparkasse Arena).

Nach dem Sieg gegen Cortina und den Niederlagen gegen Spisska Nova Ves (3:5) und Asiago (3:4 nach Penaltyschießen) wird Trainer Glen Hanlon auf die gleiche Aufstellung setzen, die man im Südtirol Summer Classic gesehen hat. Weiterhin verletzt sind Enrico Miglioranzi, Mike Halmo und Anthony Salinitri. Sam Harvey hingegen kehrt aufs Eis zurück. Nach seiner Ankunft aus Kanada am Sonntag, hat er die ersten beiden Trainingseinheiten mit der Mannschaft absolviert. Die Entscheidung über den Starting Goalie für morgen Abend wird jedoch erst nach dem morgendlichen Training getroffen.

Am Wochenende sind die Weiß-Roten dann beim Hansjörg Brunner Memorial in der Meranarena im Einsatz: am Samstag um 20.00 Uhr steht das Spiel gegen Meran (AlpsHL) an, am Sonntag um 14.00 Uhr das gegen Augsburg (DEL). Am 11. September folgt das Rückspiel gegen Innsbruck in der TIWAG Arena, und am 14. September kehrt Bozen für den Alperia Cup gegen den HC Pustertal nach Hause zurück. Die ICEHL beginnt am 20. und am 22. September mit den beiden Heimspielen gegen Linz und Pustertal.

„Wir sind seit zwei Wochen auf dem Eis, und diese Zeit ist aus verschiedenen Gründen sehr wichtig – erklärt Luca Frigo – zunächst können wir eine physische Vorbereitung absolvieren, die uns bereit für den Saisonstart macht. Außerdem haben wir die Möglichkeit, die neuen Spieler kennenzulernen, damit sie sich bestmöglich in die Mannschaft und ins Spiel integrieren. Ich bin sehr zuversichtlich, ich sehe vielversprechende Ansätze, und ich glaube, dass diese Mannschaft gut abschneiden kann. In den ersten Freundschaftsspielen gab es positive und negative Aspekte, aber das ist in den ersten Tagen der Vorbereitung normal: wir haben genügend Zeit, um am Spielsystem und an den Details zu arbeiten, und jedes Training und jedes Freundschaftsspiel wird uns in diese Richtung weiterhelfen.“