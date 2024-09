Vierter Testspiel-Sieg in Folge – Füchse Duisburg gewinnen auch in Bad Nauheim

Duisburg. (PM EVD) Die Füchse bleiben auch im 4. Spiel der Vorbereitung ungeschlagen. Beim hessischen DEL2 Team aus Bad Nauheim gewannen die Füchse nach...

Duisburg. (PM EVD) Die Füchse bleiben auch im 4. Spiel der Vorbereitung ungeschlagen. Beim hessischen DEL2 Team aus Bad Nauheim gewannen die Füchse nach einer tollen Vorstellung verdient mit 6:2.

Bei den Gastgebern wurden gut 5 Akteure aus der vorderen Reihe geschont, während die Füchse auf Jona Dannöhl, Martin Schymainski und Mees de Wit verzichten mussten. EVD-Coach Risto Kurkinen stellte die Reihen um, alle 3 Importspieler liefen zusammen auf, Nardo Nagtzaam wurde Michael Fomin und Jannis Kälble zur Seite gestellt.

Letztgenannte Reihe sorgte dann auch für den ersten Treffer des Nachmittags. Nardo Nagtzaam legte die Scheibe schön im Konter rüber zum langen Pfosten, wo Michael Fomin platziert einschob. Insgesamt kontrollierten die Gastgeber im 1. Drittel aber das Geschehen auf dem Eis und feuerten 17 mal auf den Kasten von Julius Schulte. In der 9. Minute glich Luigi Calce im Powerplay für die Wetterauer aus.

Etwas überraschend gingen die Füchse dann wieder in Führung. Joris Hagner schlenzte die Scheibe einfach mal von der blauen Linie, und der Puck fand verdeckt den Weg hoch ins Tor – Premierentreffer im Seniorenbereich für Joris. Folgerichtig wurde der Puck im Anschluss gesichert als Andenken! Die Roten Teufel reagierten dann wieder. Hannu Tripcke schoss Julius Schulte, der das kurze Eck in der Bewegung noch zu sichern versuchte, an. Letztendlich landete die Scheibe aber hinter der Torlinie der Füchse. Vor der Pause vergaben die Füchse noch 2 gute Chancen, eine davon im Überzahlspiel, das in der gesamten Partie einen guten Eindruck hinterließ.

Füchse lassen nur wenige Chancen zu

“Unser Start war etwas langsam. Ab dem 2. Drittel machten wir es besser”, sagte Risto Kurkinen auf der Rückfahrt.

Und tatsächlich drehten die Füchse im Mittelabschnitt auf. Zum Ende einer 4-minütigen Überzahl hatte Pascal Grosse Platz und versenkte die Scheibe dann im Rebound zum 3:2. Die Füchse machten es nun richtig gut, liefen fleißig und gestatteten den Wetterauern nur wenige Chancen. In Minute 30 und 35 zauberte dann jeweils unsere skandinavische Wernerson Libäck Reihe, doch Pontus und dann Linus scheiterten nach tollen Spielzügen an Goalie Rodion Schumacher im Kasten der Roten Teufel.

Treffer Nummer vier war dann eine Co-Produktion unserer jungen Wilden, die der Coach im Nachgang lobte: “Klar war noch eine Nervosität zu sehen, aber ich bin sehr zufrieden mit unseren jungen Spielern. Sie haben einen tollen Job gemacht!” Wladislav Kronhardt bediente nämlich von hinter dem Tor mustergültig Adam Zoweil, der im Slot einnetzte – 4:2! Sehr zur Freude der knapp 30 mitgereisten Füchse-Fans, die sich lautstark bemerkbar machten und sogar mit dem Nauheimer Publikum Wechselgesänge anstimmten.

“Im letzten Drittel wirkte Bad Nauheim etwas müde”, analysierte Risto Kurkinen. Diesen Eindruck bestätigte der Doppelschlag der Füchse zum Auftakt ins Schlussdrittel.

Erst eilte Michael Fomin auf und davon und ließ ECN-Keeper Schumacher mit feiner Technik keine Chance, dann kam Linus Wernerson Libäck nach einem mustergültigen Pass seines Bruders Pontus frei im Slot zum wuchtigen Abschluss und dem 6:2.

Michael Fomin also mit dem Doppelpack, Nardo Nagtzaam mit 3 Assists.

Die Gastgeber erhöhten nun etwas die Schlagzahl, kamen aber zu keinem Treffer mehr.

So gewinnen die Füchse nach insgesamt sehr ansehnlicher Leistung in Bad Nauheim. “Das waren insgesamt 60 gute Minuten”, fasste Risto Kurkinen zusammen. Das fanden die Fans auch, die das Team im Anschluss feierten. Auch wenn die Roten Teufel sicherlich nicht in Bestbesetzung aufliefen, gibt der Sieg unseren Füchsen ein gutes Gefühl Richtung Saisonstart! Nächstes Wochenende geht es zum „Westenergie-Cup“ nach Essen, wo es gegen Tilburg, Herford und die Moskitos im Turniermodus über 3 Tage zur Sache geht.