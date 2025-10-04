Vierter Sieg in Folge für Passau! 6:3 Heimsieg gegen Bayreuth

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks konnten am Freitag den vierten Sieg in Folge einfahren.

Im Heimspiel gegen die Bayreuth Tigers holten die Dreiflüsse Städter vor 912 Zuschauer einen klaren 6:3 Heimsieg. Der Sieg ist aber teuer erkauft, da bereits im ersten Drittel Andrew Schembri und Benedikt Böhm nach Verletzungen vorzeitig vom Eis mussten. Die Habichte führten durch Tore von Brendan Harrogate und Daniel Maul mit 2:0, als die Tigers durch mehr Härte versuchten in die Partie zurückzukommen. Bereits beim Foulspiel an Andrew Schembri hätte das Schiedsrichtergespann durchgreifen müssen. Die Pfeifen blieben allerdings stumm. Nur wenig Minuten später wurde Benedikt Böhm gegen die Bande gecheckt und blieb verletzt auf dem Eis liegen. Erneut blieb die Bayreuther Attacke gegen den Black Hawks Spieler folgenlos. Die Schiedsrichter kamen im ersten Drittel ihrer Aufgabe nicht nach, die Spieler zu schützen. Dazu ist die Bayreuther Mannschaft bereits aus den Vorjahren für ihre Spielweise

bekannt.

Im zweiten Drittel legte Brendan Harrogate zum 3:0 nach. Jan Pietsch und Michal Spacek konnten auf 3:2 verkürzen. In Überzahl schlugen die Habichte dann im Schlussabschnitt zu. René Röthke und David Seidl schossen die Hausherren mit 5:2 in Führung. Sam Verelst gelang zwar noch der Treffer zum 5:3, doch weitere Tore ließen die Black Hawks nicht mehr zu. Christoph Schmidt erzielte das Tor zum 6:3 Endstand. Nach dem Spiel wurde die Mannschaft von den Zuschauern lautstark gefeiert.

„Es war eine richtig starke Teamleistung. Jeder hat gekämpft, wir haben vorne die Tore gemacht und hinten kompakt verteidigt. Klar, bei den Strafzeiten müssen wir noch disziplinierter werden, aber insgesamt haben wir vieles richtig gemacht und die Punkte verdient in Passau behalten“, so Torschütze Daniel Maul nach dem Spiel. „Vier Siege aus fünf Spielen sind ein super Start, aber darauf dürfen wir uns nicht ausruhen. Wir müssen weiter durchziehen und unser Spiel spielen.“

Das nächste Heimspiel findet am Sonntag, 12.10. um 18 Uhr gegen die Stuttgart Rebels statt. Tickets sind online auf etix.com erhältlich. -czo

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!