Vierter Neuzugang für das Wölfeteam: Verteidiger Jean-Luc Töpker wechselt nach Schönheide

Schönheide. (PM Wölfe) Die Schönheider Wölfe basteln weiter am Kader für die Saison 2026/2027 in der Regionalliga Nordost.

Mit dem 23-jährigen Jean-Luc Töpker verstärken die Wölfe ihre Defensive. Der Rechtsschütze wechselt vom Ligakonkurrenten Chemnitz Crashers in den Wolfsbau und wird künftig mit der Rückennummer 51 im Wolfsbau auflaufen.

Der 1,89 Meter große Verteidiger ist in der Region längst kein Unbekannter. Seine ersten Nachwuchsjahre verbrachte Töpker beim Eishockeynachwuchs Hannover, ehe er 2017 zum ETC Crimmitschau wechselte. Zwei Jahre später führte ihn sein Weg nach Chemnitz, wo er ab der Saison 2019/20 zunächst drei Spielzeiten für die U20-Mannschaft des ESV 03 Chemnitz auflief und dabei unter anderem in der DNL Division 2 spielte. Zur Saison 2022/23 schaffte Jean-Luc schließlich den festen Sprung in die 1. Mannschaft der Crashers und entwickelte sich dort in den vergangenen vier Spielzeiten zu einem etablierten Regionalliga-Verteidiger. Insgesamt absolvierte er 99 Spiele für Chemnitz und sammelte dabei starke 62 Scorerpunkte – 22 Tore und 40 Vorlagen.

Nach insgesamt vier Spielzeiten bei den Chemnitz Crashers möchte Jean-Luc Töpker auf eigenen Wunsch nun ein neues Kapitel in Schönheide aufschlagen.

Nach Marius Demmler, Noah-Fabrice Schwabe und Alex Benkert ist Jean-Luc Töpker der vierte Neuzugang der Schönheider Wölfe für die kommende Saison und gleichzeitig der erste neue Spieler für die Defensive.

Die Schönheider Wölfe heißen Jean-Luc herzlich im Wolfsrudel willkommen und wünschen ihm eine erfolgreiche sowie verletzungsfreie Saison 2026/2027!

566 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht