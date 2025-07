Vierter Neuzugang bei den Eisadlern Dortmund

Dortmund. (PM Eisadler) Mit Wladislav Kronhardt wechselt ein weiterer junger Spieler zu den Eisadlern Dortmund.

Der noch 20-jährige Stürmer wurde in Hannover geboren, spielte im Nachwuchs der Scorpions bevor er vor 5 Jahren nach Iserlohn ging. Dort spielte er u.a. mit Jelle Julien, Marlon Polter, Corvin Rosenthal und Alexander Lauer zusammen, die er nun wieder alle an der Strobelallee im Eisadler Trikot trifft.

Seinen ersten Abstecher in den Seniorenbereich machte er in der vorletzten Spielzeit mit einer Förderlizenz bei den Hammer Eisbären. In der letzten Saison war er dann fest bei den Duisburger Füchsen in der Oberliga, wo er zu 39 Einsätzen kam. Ein weiteres Spiel bestritt er mit Förderlizenz in Ratingen im November letzten Jahres, ausgerechnet gegen die Eisadler.

„Wladislaw ist eine Verstärkung für unseren Sturm. Mit ihm gewinnen wir einen jungen Perspektivspieler aus der Oberliga, der sich mit uns gemeinsam auf die nächsten Entwicklungsschritte machen will. Er hat mit mehreren Spielern bereits in Iserlohn zusammengespielt und wird sich schnell ins Team einfügen“ erläutert Matthias Potthoff, der Sportliche Leiter der Eisadler, der mit der aktuellen Kadersituation zufrieden ist. „Der Angriff ist bereits gut besetzt, über die Hälfte der bisherigen 11 Stürmer sind 23 Jahre alt oder jünger. Da ist noch sehr viel perspektivisches Potential vorhanden.“