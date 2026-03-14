Vierter Erfolg am Stück: Eisbären gewinnen gegen Mannheim mit 4:2

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin können in der PENNY DEL den vierten Sieg in Serie verbuchen.

Die Berliner gewannen am Freitagabend den DEL-Klassiker gegen die Adler Mannheim mit 4:2.

In der ausverkauften Uber Arena entwickelte sich von Beginn an ein intensives Spiel, wobei die Gastgeber Vorteile und erste Chancen hatten. So erzielte Kai Wissmann (7.) die verdiente Führung der Berliner. In der Folge drückten die Eisbären auf den zweiten Treffer, jedoch egalisierte Justin Schütz (9.) wenig später für die Kurpfälzer. Im weiteren Spielverlauf gestaltete sich das Spiel ausgeglichener und Marc Michaelis (15.) drehte die Partie zugunsten der Adler.

Der Hauptstadtclub startete dann gut in den mittleren Spielabschnitt und Yannick Veilleux (24.) gelang der verdiente Berliner Ausgleich. In der Folge blieben die Gastgeber das aktivere Team und überstanden auch ein nahezu vierminütiges Mannheimer Powerplay schadlos. Auf der Gegenseite sorgte Berlins Les Lancaster (28./PP1) dann in Überzahl für die erneute Führung der Eisbären.

Die Adler starteten dann druckvoll ins Schlussdrittel, aber Jonas Stettmer verhinderte den abermaligen Ausgleich der Gäste. In der spannenden Schlussphase warf Mannheim dann alles nach vorne und nahm den Torhüter für einen sechsten Feldspieler vom Eis. So traf Marcel Noebels (58./EN) schlussendlich ins leere Mannheimer Tor zum 4:2-Endstand.

Das nächste Ligaspiel bestreiten die Eisbären Berlin am Sonntag, den 15. März. Zum Abschluss der DEL-Hauptrunde gastiert der EHC Red Bull München in der Uber Arena. Spielbeginn ist um 14:00 Uhr.

Serge Aubin (Cheftrainer Eisbären Berlin): „Es war das erwartet umkämpfte Spiel. Meine Spieler haben heute eine gute Partie abgeliefert. Wir waren von Beginn bereit, haben unser Spiel einfach gehalten und konnten in Führung gehen. Wir sind auch an Mannheims Führung nicht zerbrochen. Wir sind ruhig geblieben, zurück ins Spiel gekommen und haben am Ende des Mittelabschnitts einen wichtigen Powerplaytreffer erzielt. Die Adler haben dann im Schlussdrittel auf den Ausgleich gedrückt. Jonas Stettmer hat aber stark gehalten. Ich bin stolz auf meine Mannschaft.“

Jonas Stettmer (Torhüter Eisbären Berlin): „Wir haben ein gutes Spiel abgeliefert. Ich kann mich nur bei meiner Mannschaft bedanken. Die Jungs haben super für mich gekämpft. Wir haben in den letzten Partien eine sehr gute Entwicklung genommen. Der heutige Sieg war sehr wichtig. Wir haben es weiterhin selbst in der Hand, die Hauptrunde auf Platz sechs abzuschließen. Jetzt gilt unser voller Fokus der Partie am Sonntag gegen München.“

Endergebnis

Eisbären Berlin – Adler Mannheim 4:2 (1:2, 2:0, 1:0)

Aufstellungen

Eisbären Berlin: Stettmer (Neiße) – Müller, Wissmann (C); Niemeläinen, Mik; Kretzschmar, Smith – Tiffels (A), Pföderl, Ronning; Noebels, Dea, Kirk; Veilleux (A), Vikingstad, Eder; Hördler, Wiederer, Lancaster – Trainer: Serge Aubin

Adler Mannheim: Franzreb (Willerscheid) – Renouf, Mattinen; Kälble, Gawanke; Gilmour, Kreü – Heim, Esposito, Plachta; Schütz, Michaelis, Ehl; Bennett, Solow, Greco; O’Donnell, Reichel, Proske – Trainer: Dallas Eakins

Tore

1:0 – 06:56 – Wissmann (Hördler, Müller) – EQ

1:1 – 08:14 – Schütz (Renouf, Ehl) – EQ

1:2 – 14:08 – Michaelis (Mattinen, O’Donnell) – EQ

2:2 – 23:43 – Veilleux (Müller, Vikingstad) – EQ

3:2 – 37:04 – Lancaster (Ronning, Kirk) – PP1

4:2 – 57:39 – Noebels – EN

Strafen Eisbären Berlin: 15 (0, 9, 6) Minuten – Adler Mannheim: 15 (2, 9, 4) Minuten

Schiedsrichter Andre Schrader, Martin Frano (Maksim Cepik, Vincent Brüggemann)

Zuschauer 14.200