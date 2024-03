Viertelfinale gegen Tilburg – DSC startet am 15.03.2024 gegen die Trappers

Deggendorf. (PM DSC) Nach der nervenaufreibenden Achtelfinale-Serie gegen die Hammer Eisbären bleibt in und um die Festung an der Trat wenig Zeit zum Verschnaufen....

Bereits am morgigen Freitag kreuzen die Deggendorfer mit den Tilburg Trappers die Schläger. Bereits einen Tag vor Spiel eins machten sich die Cracks um Trainer Jiri Ehrenberger auf den Weg ins Nachbarland.

Nach der Final-Serie in der Aufstiegssaison 2017/18 kommt es nun zum nächsten Aufeinandertreffen beider Mannschaften. Während im Kader des DSC nur noch Curtis Leinweber und René Röthke seit damals noch bei ihrem Verein spielen, sind es bei den Trappers beispielsweise Reno de Hondt, Giovanni Vogelaar, Danny Stempher, Diego Hofland oder Goalie Ruud Leeuwesteijn, um nur einige davon zu nennen.

Den Unterschied machte in dieser Saison bei den heimberechtigten Gastgebern vor allem Branden Gracel. Der DEL2-erfahrene Center konnte in

38 Hauptrundenpartien 63 Torbeteiligungen verbuchen. Mit D‘Artagnan Joly hat man einen oberligaerfahrenen Winger, welcher ebenso weiß wo das Tor steht. Die Defensive wird angeführt von Dauerbrenner Giovanni Vogelaar.

Der 26 konnte bereits beeindruckende 435 Oberligaspiele für die Trappers verbuchen. Im Tor erhielt in dieser Spielzeit erneut Cedrick Andree den Vorzug vor Ruud Leeuwesteijn. Beide bilden zudem das Goalie-Duo der niederländischen Nationalmannschaft.

Mit Rang zwei konnte man sich erwartungsgemäß erneut das Playoff-Heimrecht hinter dem Oberliga-Nord-Meister Hannover Scorpions sichern. In einer Drei-Spiele-Serie „sweepte“ man die Tölzer Löwen, welche sich vorher über die Pre-Playoffs qualifiziert hatten, vorzeitig in die Sommerpause.

Hinter der Bande kommt es zum Duell zweier wahrlicher Trainer-Füchse.

Doug Mason trainierte im deutschen Eishockey bereits Schwergewichte wie die Kölner Haie oder die Adler Mannheim. Auch in Österreich und der Schweiz verbrachte der 68jährige mehrere Jahre beim EV Zug, dem Klagenfurter AC oder den Graz 99ers. Nun geht er in seine zweite Spielzeit als Headcoach bei den Trappers.

Spiel eins startet am morgigen Freitag um 20 Uhr in Tilburg, in Spiel zwei betreten dann die Trappers erstmalig in diesen Playoffs Deggendorfer Eis. Dann beginnt die Partie bereits um 18:45 Uhr.