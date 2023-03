Viertelfinale gegen die Hannover Scorpions – SCR trifft auf Spitzenteam der Oberliga Nord

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Spät am gestrigen Sonntag – gegen 21:15 Uhr – war es amtlich. Der SC Riessersee muss im Viertelfinale der diesjährigen Oberliga...

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Spät am gestrigen Sonntag – gegen 21:15 Uhr – war es amtlich. Der SC Riessersee muss im Viertelfinale der diesjährigen Oberliga Süd Playoffs wieder einmal zu den Hannover Scorpions.

Bereits vergangene Saison kreuzten sich die Wege der beiden Teams. Der SCR rutschte damals über dem Umweg Pre-Playoffs als Tabellensiebter in das Playoff-Achtelfinale gegen die letztjährigen zweitplatzierten Hannover Scorpions. Die Serie endete damals 3:1 für das Team aus der Wedemark – der SCR gewann Spiel 1 in Niedersachsen spektakulär in der Overtime und musste sich anschließend in beiden „Heimspielen“ in Füssen sowie bei einem weiteren Besuch an den Stadttoren Hannovers zumeist knapp geschlagen geben. Nun folgt also das erneute Wiedersehen: „ Letztes Jahr war letztes Jahr, dieses Jahr ist dieses Jahr. Wir haben heuer mehr Qualität in unserem Kader, sind breiter aufgestellt als vergangene Saison und einmal kann man eine Serie gegen Hannover verlieren. Aber dieses Jahr sind wir an der Reihe.“, gibt sich Verteidiger Felix Linden im Vorfeld der Serie optimistisch.

Hannover Scorpions dominierten die Oberliga Nord

56 Siege, 51 Siege, die beste Offensive und die beste Defensive der Oberliga Nord Hauptrunde sowie ein Sweep gegen den EV Füssen in der ersten Playoffrunde. In den vergangenen Monaten seit Saisonbeginn spielt das Team um Headcoach Kevin Gaudet eine überragende Saison. Gemeinsam mit den Blue Devils Weiden und den Starbulls Rosenheim zählen die Scorpions zu den absoluten Titelfavoriten in der diesjährigen Oberligasaison. Mit Allan McPherson und dem ehemaligen Tölzer Pascal Aquin haben die Hannoveraner zudem die beiden besten Scorer der Oberliga Nord in ihren Reihen. Hinzu gesellt sich mit Brett Jaeger der zweitbeste Goalie der Nordstaffel – insgesamt 93,2 % aller Schüsse parierte der 40 Jahre alte Goalie.

SC Riessersee spielt erstes Viertelfinale seit 5 Jahren

In der ersten Viertelfinalserie seit fünf Jahren geht der SC Riessersee als Außenseiter in das Rennen um einen der vier Halbfinalplätze: „ Wir können ganz befreit aufspielen und sind der klare Underdog in dieser Serie.“, erklärt Felix Linden und führt weiter aus: „Wir sind trotzdem guter Dinge für die Spiele da wir auch viel weniger Druck als Hannover haben.“ Die Best of Five Serie startet für die Weiß-Blauen bereits am morgigen Dienstag in der ARS-Arena in Hannover-Wedemark.

Bereits am heutigen Montagvormittag machte sich der Tross um Coach Pat Cortina von Garmisch-Partenkirchen mit dem Bus auf in Richtung Hannover. Wer die Weiß-Blauen zu Spiel eins nicht in Hannover unterstützen kann, hat die Möglichkeit das Spiel live im SCR Stüberl zu verfolgen – das Public Viewing beginnt um 19:30 Uhr, eine halbe Stunde vor Spielbeginn. Nach Spiel 1 in Niedersachsen folgt das zweite Aufeinandertreffen am kommenden Freitag, 31.03.2023 um 20 Uhr im Olympia Eissportzentrum unter der Alpspitze. Tickets für diese Partie sind bereits im Onlineshop erhältlich: https://bit.ly/3mzhMOF.

Alle Termine der Playoffserie:

Dienstag, 28.03 @ Hannover Scorpions

Freitag, 31.03 vs. Hannover Scorpions um 20 Uhr

Sonntag, 02.04 @ Hannover Scorpions

Dienstag, 04.04 vs. Hannover Scorpions um 20 Uhr (falls notwendig)

Donnerstag, 06.04 @ Hannover Scorpions (falls notwendig)



11096 Deutschland bewirbt sich um die Ausrichtung der WM 2027. Welche Spielorte wünschen Sie sich? PSD Bank Dome Düsseldorf LanxessArena Köln SAP-Arena Mannheim SAP-Garden München