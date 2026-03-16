Viertelfinale erreicht: Indians schlagen Leipzig

Memmingen (fl/mfr). Der ECDC Memmingen entschied Spiel 4 bei den KSW IceFighters Leipzig für sich und machte damit den Einzug ins Viertelfinale perfekt.

Die Maustädter besiegten die Sachsen mit 7:2 und holten sich damit eine spannende und intensive Achtelfinalserie. Das Viertelfinale beginnt bereits am Freitag, der Gegner steht noch nicht fest.

Der ECDC musste auf den gesperrten Tyler Spurgeon verzichten, für ihn rückte Dominik Meisinger in den Angriff. Kevin Handschuh fehlte weiterhin, dafür wirkte Jayden Schubert wieder mit. In einem intensiven ersten Drittel spielten die Indianer konzentriert und hielten körperlich gut dagegen. Memmingen nahm den Kampf an und war spielbestimmend. Felix Brassard brachte die Rot-Weißen in Führung, sein Schuss landete zum 1:0 im Winkel. Mit diesem Zwischenstand verabschiedeten sich beide Teams in die erste Drittelpause.

Im zweiten Drittel ging es umkämpft weiter. Leipzig nutzte eine Druckphase aus und erzielte den Ausgleich. Emil Aronsson war der Torschütze für die Messestädter. Doch die Antwort der Indianer folgte prompt: Erneut Felix Brassard beförderte die Scheibe zum 2:1 ins Leipziger Gehäuse, der Treffer hielt auch einer Überprüfung durch Video stand. Memmingen schaffte es anschließend sogar die Führung auszubauen und traf zum 3:1 in Überzahl. Brett Ouderkirk fälschte einen Schuss von Linus Svedlund unhaltbar ab. Diese Führung nahmen die Maustädter mit in die letzte Pause des Abends.

Leipzig wollte im letzten Drittel das Saisonaus vermeiden, doch der ECDC machte diesem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung und den Viertelfinaleinzig endgültig perfekt. Einen Sahnepass von Linus Svedlund verwertete Brett Ouderkirk zum 4:1, zwei Minuten später legte Eddy Homjakovs in doppelter Überzahl zum 5:1 nach. Die IceFighters setzten nun alles auf eine Karte und zogen in eigener Überzahl den Torhüter. Markus Lillich erhöhte postwendend per Empty Net Goal auf 6:1. Die Hausherren trafen noch zum 2:6, doch Memmingen schlug kurz darauf erneut zu. Ein weiteres Empty Net Goal von Felix Brassard besiegelte zugleich den Endstand von 7:2 für den ECDC Memmingen. Damit gewannen die Indians Spiel 4 und zugleich eine spannende Achtelfinalserie gegen die KSW IceFighters Leipzig.

Es geht Schlag auf Schlag weiter. Am Freitag kommt es zu Spiel 1 der Viertelfinalserie am Hühnerberg. Der Gegner wird erst am Dienstagabend feststehen. Aktuell kommen die Hannover Indians sowie die Selber Wölfe in Frage. Dies hängt vom Ausgang der Serie Bad Tölz gegen Hamm ab. Bei einem Weiterkommen der Löwen, kommt es zum Duell der Indianer. Sollte sich Hamm durchsetzen, geht es gegen den Süd-Vertreter aus Selb. Puck Drop im ersten Heimspiel ist am Freitag um 20:00 Uhr. Tickets sind bereits ab Montagabend, 19 Uhr, erhältlich.

KSW IceFighters Leipzig vs ECDC Memmingen 2:7 (0:1/1:2/1:4)

Tore: 0:1 (9.) Brassard (Meisinger), 1:1 (28.) Aronsson (Reiner), 1:2 (28.) Brassard (Meisinger, Ettwein), 1:3 (35.) Ouderkirk (Svedlund, 5-4), 1:4 (43.) Ouderkirk (Svedlund, Roth), 1:5 (45.) Homjakovs (Brassard, Svedlund, 5-3), 1:6 (49.) Lillich (Homjakovs), 2:6 (50.) Eriksson (Schumacher, Hanusch, 5-4), 2:7 (54.) Brassard

Strafminuten: Leipzig 10–Memmingen 16