Viertelfinale! DEB-Team zieht mit einem 5:1 gegen die Franzosen in die nächste Runde ein.

17. Februar 20261 Mins read85
(L-R) Tim Sttzle, John-Jason Peterka, Leon Draisaitl, Moritz Seider und Fabio Wagner von Team Deutschland feiern das Tor zum 3:0 - © Moritz Eden / City-Press
Mailand. (EM) Die deutsche Eishockey Nationalmannschaft der Männer steht im Viertelfinale des olympischen Eishockeyturniers.

Mit 5:1 setzte sich die Auswahl von Harold Kreis gegen Frankreich durch.

Draisaitl gelang die frühe Führung nach 3:40 Minuten nach klugem Pass von Samanski. Die Deutschen blieben am Drücker und erhöhten durch Tiffels platzierten Schuss (11.) auf 2:0. Als die Franzosen gerade etwas mehr Druck aufbauen konnten gelang Peterka 107 Sekunden vor der Pausensirene das 3:0.

Im Mittelabschnitt wechselten die Franzosen Keller ins Tor für Junca ein und fortan zeichnete sich der Goalie einige Male aus. Bellemare (25.) verkürzte aus dem Slot auf 3:1. Insgesamt ein ausgeglicheneres Drittel zwischen den beiden Kontrahenten.

Im Schlussabschnitt erhöhte Samanski (48.) auf Zuspiel von Draisaitl auf 4:1. In der Schlussphase überstand Deutschland zwei Strafen gegen Michaelis (51.) und Peterka (54.) unbeschadet. Goalie Keller opferten die Franzosen schon 3:07 Minuten vor dem Ende für den sechsten Feldspieler. Grubauer parierte gegen Texeir klasse und überhaupt war der gebürtige Rosenheimer ein absoluter Garant im Tor der DEB-Auswahl. 55 Sekunden vor dem Ende gelang Sturm mit dem Empty-Net die endgültige Entscheidung zum 5:1 ins verwaiste Tor der Franzosen.

Deutschland steht damit im Viertelfinale und trifft schon am morgigen Mittwoch erneut ab 12:10 Uhr auf die Slowaken. Frankreich muss die Heimreise antreten.

Tore: 1:0 803.409 Draisaitl (Samanski/Stützle), 2:0 (10:54) Tiffels, 3:0 (18:13) Peterka (Stützle), 3:1 (24:02) Bellemare (Perret), 4:1 (47:01) Samanski (Draisaitl/Seider), 5:1 (59:04) Sturm (Draisaitl/Rieder) ENG
Strafen: 4:6
Schüsse: 26:14
Zuschauer: 9:788

Die Stimmen zum Spiel folgen am Nachmittag.

