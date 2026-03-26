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Viertelfinal-Partien Nummer 5 und 6 in der PENNY DEL terminiert

26. März 20261 Mins read106
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PENNY DEL und Telekom Logo unter dem Eis - © Bruno Dietrich / City-Press
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Alle vier Spiele am 2. April beginnen – sofern die Serien noch nicht entscheiden sind – zeitgleich um 19.30 Uhr / MagentaSport überträgt alle Playoff-Partien live

Neuss. (PM DEL) Die Deutsche Eishockey Liga (PENNY DEL) hat die Bullyzeiten für die möglichen Spiele 5 und 6 in den seit Dienstag laufenden Viertelfinal-Begegnungen um die deutsche Eishockey-Meisterschaft festgelegt.

Diese Spiele finden nur statt, wenn in den „Best of seven“-Serien noch keine der beiden Mannschaften die zum Weiterkommen ins Halbfinale erforderlichen vier Siege geholt hat.

Viertelfinale 5 (Donnerstag, 2.4.26):

Schwenningen – Köln (19.30 Uhr)

Mannheim – Bremerhaven (19.30 Uhr)

Straubing – Berlin (19.30 Uhr)

München – Ingolstadt (19.30 Uhr)

Viertelfinale 6 (Sonnabend, 4.4.26):

Ingolstadt – München (14 Uhr)

Köln – Schwenningen (15 Uhr)

Berlin – Straubing (16.30 Uhr)

Bremerhaven – Mannheim (19 Uhr)

Die Ansetzungen für ein oder mehrere mögliche siebte Spiele in einer Viertelfinalserie folgen zu einem späteren Zeitpunkt.

Alle Spiele der Playoffs werden von MagentaSport live übertragen, zudem zeigt DF1 eine Partie jedes Spieltags im Free-TV.

Augsburger Panther26/27

Tor: Peyton Jones

Abwehr: Fabrizio Pilu, Kyle Mayhew (USA), Ryan Button, Liron Pellizzari

Sturm: Christian Hanke, Moritz Elias, Sebastian Zwickl, Tim Wohlgemuth, Enrico Henriquez, D. J. Busdeker (USA), Alexander Blank,

Trainer:

Co-Trainer: Dennis Endras (Torwarttrainer), Adrian Schelenz (Athletiktrainer),

Förderlizenzen:

Abgänge: Florian Elias (Vertrag im Januar aufgelöst), Michael Garteig, Max Renner, Thomas Schemitsch, Leon van der Linde, Moritz Wirth, David Farrance, Cody Kunyk, Anthony Louis, Riley Damiani, Jason Bast, Alexandre Grenier, Joe Cramarossa, Co-Trainer Thomas Dolak,

Gerüchteküche: Norwin Panocha (neu Berlin), Tobias Ancicka (neu Köln), Vertragsverlängerung mit Madison Bowey

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