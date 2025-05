Vierte Saison in WeiÃŸ-Rot fÃ¼r Brad McClure

Bozen. (PM HCB) Der HCB Südtirol Alperia gibt offiziell bekannt, dass man sich mit dem kanadischen Stürmer Brad McClure auf eine Vertragsverlängerung auch für die Saison 2025/26 geeinigt hat.

Für die Nummer 19 wird es die vierte Saison in Folge im Trikot der Foxes sein.

Der 31-jährige gebürtige Stratforder (Ontario) fiel von Anfang an durch seine außergewöhnliche Vielseitigkeit und seinen Einsatz in allen Spielphasen auf – Qualitäten, die es ihm ermöglichen, sowohl als Center als auch als Flügelspieler eingesetzt zu werden. Zudem glänzt er in den Special Teams, sowohl im Powerplay als auch im Penalty Killing: Am 16. Februar 2025 gelang ihm gegen Fehérvár das seltene Kunststück, zwei Tore in Unterzahl in einem einzigen Spiel zu erzielen. In insgesamt 190 Einsätzen in Liga und Champions Hockey League sammelte er 108 Punkte – bestehend aus 55 Toren und 53 Assists. In der vergangenen Saison erzielte er 15 Tore und 16 Assists, und war in den Playoffs mit 4 Treffern drittbester Torschütze der Mannschaft.

„Es wird mein viertes Jahr in Bozen und ich kann mit Stolz sagen, dass ich geehrt bin, die Foxes zur Mannschaft gemacht zu haben, bei der ich die meisten Jahre meiner Profikarriere gespielt habe“, erklärt McClure. „Ich habe mich hier immer wie zu Hause gefühlt, es gibt alles, was man braucht, um sein Bestes zu geben: den Rückhalt der Fans, die Geschichte des Vereins – das sind alles wichtige Faktoren, die dich dazu bringen, in jedem Spiel 110% zu geben. Ich freue mich schon darauf, euch alle wiederzusehen.“

Karriere

McClure machte während seiner College-Karriere an der Minnesota State University auf sich aufmerksam, wo er vier Jahre spielte und Kapitän des Teams wurde. 2018 wechselte er zur Organisation der Texas Stars in die AHL, für die er in den folgenden zwei Saisons insgesamt 79 Spiele absolvierte und dabei 24 Punkte (14 Tore, 10 Assists) erzielte. Parallel dazu kam er auf 51 Einsätze und 45 Punkte (22 Tore, 23 Assists) in der ECHL bei den Idaho Steelheads. In der Saison 2020/21, die er bei den Florida Everblades begann, wechselte er nach Europa, wo er seine neue sportliche Heimat fand. Er schloss sich Augsburg in der DEL an und überzeugte so sehr, dass er auch für die folgende Saison verpflichtet wurde: In 66 Spielen für die Panther erzielte er 45 Punkte (19 Tore, 26 Assists). Im Juli 2022 wechselte er schließlich nach Bozen.

Weitere Informationen zu Brad McClure: https://www.eliteprospects.com/player/75849/brad-mcclure

