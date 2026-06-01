Vierfacher DEL-Meister setzt weiter auf Selb

Selb. (PM Wölfe) Die Selber Wölfe verlängern den Vertrag mit Center Daniel Weiß.

Der erfahrene Angreifer soll mit seiner Qualität und Führungsstärke weiter eine tragende Rolle übernehmen.

Schwierige Phase aufgrund von Verletzungen

Dass Daniel Weiß zweimal von Verletzungen ausgebremst wurde, ärgert den Angreifer. Doch der Blick geht klar nach vorne. „Die Verletzungen waren natürlich sehr ärgerlich, denn es gibt kaum Schlimmeres, als von der Tribüne aus den Jungs zuschauen zu müssen, wie sie um Siege kämpfen. Ich hätte auch noch mehr Impact auf das Spiel haben können, da ich ansonsten vollkommen fit war. Ich habe Selb als super Standort kennengelernt, mit einem tollen Umfeld und leidenschaftlichen Fans.“

Klares Ziel sind die Playoffs

Für die neue Saison definiert Daniel Weiß die Ziele auch ganz deutlich. „Das Wichtigste ist es grundsätzlich, die Playoffs zu erreichen. Und der Wunsch und Ziel muss es natürlich sein, aufzusteigen. Hier sind wir in erster Linie als Team gefragt, von Spiel zu Spiel besser zu werden. Es gilt hier schnellstmöglich eine Einheit zu werden, was sowohl von uns als Mannschaft, als auch vom Trainerteam die Aufgabe sein wird das bestmöglich hinzubekommen. Persönlich möchte ich die Jungs mit meiner Erfahrung sowohl auf als auch neben dem Eis bestmöglich unterstützen und als Leader mit vorangehen.“

Entscheidung für Selb und gegen die Heimat – möchte etwas zurückgeben

Es hätte auch die Möglichkeit gegeben, wieder in der Nähe seiner Heimat, dem Schwarzwald, Eishockey zu spielen. Das vorliegende Angebot, war auch der Grund, warum sich Daniel Weiß etwas Bedenkzeit erbeten hat. Doch am Ende fiel die Entscheidung zugunsten der Selber Wölfe. „Ich hätte die Option gehabt, heimatnah zu spielen, was mich auch ehrlicherweise eine Zeit lang beschäftigt hat. Nach meinen Überlegungen war jedoch schnell klar, dass ich mich für die Selber Wölfe entscheide. Zum einen, weil man mir hier im November die Chance gegeben hat, mich wieder zu zeigen und dafür bin ich vor allem Frank Hördler sehr dankbar. Er hat an mich geglaubt und dafür kann man auch mal etwas zurückgeben, weshalb mir die Entscheidung letztlich leichtgefallen ist.“ Auch der Sportliche Leiter Frank Hördler freut sich, dass sich Daniel Weiß für das Angebot der Selber Wölfe entschieden hat. „Wir kennen uns seit vielen Jahren. Ich bin froh, dass er ein Selber Wolf bleibt. Er bringt eine außergewöhnlich hohe Qualität mit, ist enorm stark am Bully und verfügt über ein ausgezeichnetes Spielverständnis. Er liest das Spiel sehr gut und ist damit ein absoluter Mehrwert für unsere Mannschaft.“

Schwarzwald und Saisonvorbereitung mit den Wild Wings

Über die lange Sommerpause hinweg wird Daniel Weiß im Schwarzwald seine Zeit verbringen, um sich bestmöglich auf die Saison vorzubereiten. „Meine Mutter hat eine Wohnung aus unseren ehemaligen Kinderzimmern ausgebaut, hier verbringe ich während des Sommers immer meine Zeit. Bei den Schwenningen Wild Wings bereite ich mich auf die Saison vor. Wir haben hier bereits diese Woche schon mit dem Training begonnen, um uns bestmöglich auf die Saison vorzubereiten.“

Dank an die Fans

Dass sich viele Anhänger einen Verbleib des Stürmers in Selb gewünscht haben, ist Daniel Weiß nicht verborgen geblieben. „Danke für euren mega Support für das ganze Team während der Saison und auch vielen Dank, dass ihr mich weiterhin bei euch im Verein haben wollt. Ich freue mich schon auf August, wenn wir uns alle wieder sehen in der NETZSCH Arena. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen. Es wird sicherlich viele Höhen und Tiefen geben, die wir dann gemeinsam durchstehen müssen und auch werden. Mein Ziel ist der Aufstieg!“