Vier VertragsverlÃ¤ngerungen in Rapperswil- Auch Tyler Moy bleibt bei den Lakers

Artikel anhören Rapperswil. (PM Lakers) Die SC Rapperswil-Jona melden gleich vier Vertragsverlängerungen. Inaki Baragano, Sandro Forrer, Fabian Maier und Topskorer Tyler Moy werden auch...

Artikel anhören Artikel anhören

Rapperswil. (PM Lakers) Die SC Rapperswil-Jona melden gleich vier Vertragsverlängerungen.

Inaki Baragano, Sandro Forrer, Fabian Maier und Topskorer Tyler Moy werden auch künftig für den SCRJ auflaufen.

Dass der Name von Tyler Moy auf dem Notizblock der meisten Sportchefs in der Schweiz steht, ist angesichts der Leistungen des USA-Schweizers bei den Lakers nicht verwunderlich. Moy kam in der letzten Saison auf 51 Skorerpunkte und war mit 24 Toren der beste Skorer der Liga mit Schweizer Pass. In der aktuellen Saison steht der 28-jährige Stürmer bereits wieder bei 12 Punkten (7 Tore, 5 Assists). Umso höher ist es einzuschätzen, dass sich Moy entschieden hat, in Rapperswil-Jona zu bleiben. «Tyler Moy gefällt es unglaublich gut bei uns. Unsere Tagesstruktur und unser Umfeld helfen ihm, um jeden Tag besser zu werden. Das ist es, was er sucht, um seine hohen Ziele zu erreichen. Ich freue mich riesig, ihn weiterhin bei den Lakers zu sehen.», sagt Sportchef Janick Steinmann. Moy hat einen Vertrag für die Saison 2024/25 unterschrieben und wird damit im nächsten Jahr bereits in seine dritte Saison mit den Lakers gehen.

Auch Fabian Maier bleibt in der Rosenstadt. Der Verteidiger hat seinen Vertrag, der noch bis 2025 Gültigkeit hatte, vorzeitig um zwei Jahre bis 2027 verlängert. Der 31-jährige steht in seiner bereits 8. Saison beim SCRJ und hat sich in dieser Zeit zu einem wichtigen Leistungsträger entwickelt.

Mit Sandro Forrer und Inaki Baragano bleiben zwei weitere Spieler bei den Lakers. Beide hatten eine Option im Vertrag – diese hat der SCRJ nun in beiden Fällen gezogen. Forrer wird damit 2 weitere Jahre (bis 2026) für die Lakers spielen, bei Baragano verlängert sich der Vertrag um ein Jahr bis 2025. Der 25-jährige Forrer stürmt seit 2019 für den SCRJ und hat in den letzten zwei Jahren jeweils 19 Skorerpunkte gesammelt. Inaki Baragano stiess auf die Saison 2021/22 als 20-jähriger ohne NL-Erfahrung von Lausanne zu den Lakers und hat sich seither stetig weiterentwickelt.

5936 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten