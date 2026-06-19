Vier U21-Förderspieler für die Eislöwen

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen setzen auch in der kommenden Saison konsequent auf die Entwicklung junger Spieler und gehen mit vier U21-Förderspielern in die neue Spielzeit.

Neben den bereits bekannten Verteidigern Felix Krüger und Ivan Komirist sowie Stürmer Lukas Buschbeck wird auch Karl Gärtner als U21-Förderspieler für die Eislöwen spielberechtigt sein.

Der 20-jährige Gärtner stammt aus Berlin und durchlief zahlreiche Nachwuchsstationen in seiner Heimatstadt. Zur Saison 2023/24 wechselte der Linksschütze nach Dresden und lief seitdem für die U20-Mannschaft des ESC Dresden auf. Darüber hinaus sammelte Gärtner bereits Erfahrungen im Herrenbereich. So stand er für die KSW IceFighters Leipzig sowie die Hannover Scorpions in der Oberliga auf dem Eis. Zudem kam er in der vergangenen Spielzeit zu einem Einsatz in der PENNY DEL. Auch in der U20 der Eislöwen wusste Gärtner zu überzeugen. In 31 Spielen erzielte er zwölf Tore und bereitete weitere 29 Treffer vor.

Jens Baxmann, Sportdirektor der Dresdner Eislöwen: „Uns ist es wichtig, den Nachwuchs zu fördern. Umso schöner ist es, dass alle vier U21-Spieler zuletzt auch in unserem Nachwuchs gespielt und trainiert haben. Das zeigt, dass unser Ausbildungsstandort eine sehr gute Qualität besitzt. Es gilt, diese Spieler zu fördern, aber auch zu fordern – immer mit Blick auf die individuelle Entwicklung des Nachwuchsspielers. Wichtig wird dabei auch die Eiszeit für die jungen Profis sein. Deshalb kann es durchaus vorkommen, dass Spieler über ein Zweitspielrecht zusätzliche Einsatzmöglichkeiten bei einem anderen Club erhalten.“

Karl Gärtner: „Die Zeit in Dresden hat mich sportlich und persönlich enorm weitergebracht. Umso mehr freue ich mich, weiterhin für die Eislöwen auflaufen zu dürfen. Der Fördervertrag ist für mich ein wichtiger Schritt in meiner Entwicklung. Jetzt möchte ich die Chance nutzen, mich täglich mit den Profis zu messen, viel dazuzulernen und mich kontinuierlich weiterzuentwickeln.“

220 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro