Vier Tore im Schlussdrittel! Krefeld Pinguine schlagen ersatzgeschwÃ¤chte Kaufbeurer

Krefeld. (RS) In der DEL-2 empfingen die Krefeld Pinguine den ESV Kaufbeuren in der Yayla-Arena zum Duell zwischen TabellenfÃ¼hrer und Schlusslicht.

Die GÃ¤ste aus dem AllgÃ¤u, im zweiten Spiel unter Trainer Leif Carlsson, prÃ¤sentierten sich in der Anfangsphase defensiv gut organisiert und bereiteten den Gastgebern Probleme im Spielaufbau. Bereits in den ersten Minute Ã¼berstanden die Joker ein frÃ¼hes Ãœberzahlspiel der Pinguine ohne grÃ¶ÃŸere Gefahr. In der achten Minute hatte Max Newton die FÃ¼hrung auf dem SchlÃ¤ger, scheiterte jedoch an Daniel FieÃŸinger. Eine Minute spÃ¤ter nutzte Kaufbeuren einen Scheibenverlust an der blauen Linie konsequent, als Jere Laaksonen alleine auf Danny aus den Birken zufuhr und zur GÃ¤stefÃ¼hrung einschob. Weitere Ãœberzahlsituationen der Schwarz-Gelben blieben ungenutzt, ehe in der 16. Minute eine kuriose Szene den Ausgleich brachte. Nach einem MissverstÃ¤ndnis zwischen Rio Kaiser und FieÃŸinger schoss der TorhÃ¼ter seinen Verteidiger an und der Puck prallte vom Verteidiger ins eigene Tor, Jan Nijenhuis wurde als letzter Krefelder an der Scheibe gewertet. Trotz guter EinschussmÃ¶glichkeiten fehlte dem Spiel der Pinguine weiterhin die klare Struktur, wÃ¤hrend Kaufbeuren auf Konter lauerte und durch Alec Zawatsky erneut in FÃ¼hrung ging.

Im zweiten Drittel hielten die GÃ¤ste lange stand, auch weil FieÃŸinger mehrfach stark parierte. Erst in der 38. Minute nutzte Jonathan Matsumoto ein Ãœberzahlspiel zum 2:2. Nur 35 Sekunden spÃ¤ter drehte Max Newton nach Vorarbeit von Mathew Santos die Partie erstmals zugunsten der Pinguine, wenig spÃ¤ter verpasste Matsumoto den nÃ¤chsten Treffer nur knapp.

Direkt nach der Pause erhÃ¶hte Newton mit seinem 50. Scorerpunkt der Saison auf 4:2. In der 49. Minute folgte der Doppelschlag der SeidenstÃ¤dter, erneut Newton mit seinem dritten Treffer des Abends und kurz darauf Marcel MÃ¼ller mit der RÃ¼ckhand zum 6:2. Den Schlusspunkt setzte Mark Zengerle in Ãœberzahl in der 59. Minute zum 7:2. Kaufbeuren verkaufte sich Ã¼ber rund 30 Minuten teuer, musste sich am Ende jedoch der Krefelder OffensivqualitÃ¤t beugen. FÃ¼r die Pinguine stand erstmals Danny aus den Birken im Tor.

FÃ¼r die Krefeld Pinguine geht es am kommenden Spieltag mit einem Heimspiel gegen die Eispiraten Crimmitschau weiter, wÃ¤hrend der ESV Kaufbeuren auswÃ¤rts bei den Blue Devils Weiden antritt.

Trainerstimmen zum Spiel





Endergebnis:

Krefeld Pinguine â€“ ESV Kaufbeuren 7:2 (1:1, 2:1, 4:0)

Aufstellungen:

Krefeld Pinguine: aus den Birken (Schulte) â€“ Raabe, Vandane; KÃ¶hler, Dybowski; Konze, Mebus â€“ Gogulla, Newton,Santos; MÃ¼ller, Matsumoto, Bruch; Cerny, Payerl, Nijenhuis; Hops, Zengerle, SchÃ¼tz.

Trainer: Thomas Popiesch.

ESV Kaufbeuren: FlieÃŸinger (Babulis) â€“ Ebner, Mayer; Appendino, Kaiser; Kislinger, GroÃŸ; Peukert â€“ Blomqvist, Raedeke, Schreiner; Zawatsky, McLellan, Oswald; Fischer, Laaksonen, Nikitins; Koziol, Hadraschek, Schlenker.

Trainer: Leif Carlsson.

Statistik:

Tore: 0:1 (10:08) Laaksonen UZ4-5, 1:1 (15:48) Nijenhuis, 1:2 (26:50) Zawatsky (McLellan/Oswald), 2:2 (37:21) Matsumoto (Dybowski/Zengerle) PP5-4, 3:2 (37:56) Newton (Santos/Gogulla), 4:2 (40:48) Newton (Santos), 5:2 (48:13) Newton (Santos/Vandane) PP5-4, 6:2 (48:58) MÃ¼ller (Matsumoto/Bruch), 7:2 (58:43) Zengerle (Payerl/Bruch) PP5-4,

Strafminuten: Krefeld 2, Kaufbeuren 12

Schiedsrichter: Schadewaldt/Ratz

Zuschauer: 3.896

