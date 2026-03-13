Vier Teams träumen vom Final: Die Halbfinals der Sky Swiss League starten

Zürich. (PM SIHF) Der HC La Chaux-de-Fonds, der EHC Olten, der HC Sierre und der EHC Visp kämpfen um den Einzug in den Final der Sky Swiss League.

Am Freitag, 13. März 2026, beginnen die Halbfinalserien.

Nach spannenden Viertelfinals stehen die vier Halbfinalisten fest. Wir geben euch einen kompakten Ausblick auf die anstehenden Duelle.

HC Sierre vs. EHC Olten

Der HC Sierre, Tabellenerster der Regular Season, schaltete die GCK Lions in der Best-of-7-Viertelfinalserie mit 4:1 aus. Nach drei Siegen für die Walliser konnten die Junglöwen im vierten Spiel zwar noch einmal verkürzen, doch am letzten Freitag, 6. März 2026, machte Sierre mit einem 4:3-Overtime-Erfolg den Einzug ins Halbfinale perfekt. Verteidiger Maxime Montandon glänzte mit zehn Scorerpunkten (vier Tore, sechs Assists), während Stürmer Jordann Bougro mit einem Treffer und acht Vorlagen ebenfalls Akzente setzte.

Für eine Überraschung sorgte der EHC Olten, der den Tabellenzweiten HC Thurgau ebenfalls mit 4:1 aus dem Playoffrennen warf. Scorer King der Playoffs ist bisher Jayce Hawryluk, der ein Tor und zehn Assists verbuchte. Besonders im Powerplay präsentierte sich Olten effizient: Mehr als 64 Prozent der 14 Überzahlsituationen münzten die Solothurner in einen Treffer um.

Die Bilanz aus den Direktduellen der beiden Halbfinalgegner spricht für Sierre: Das Team von Head Coach Chris McSorley gewann vier der fünf bisherigen Partien gegen Olten und geht damit als Favorit in die Serie gegen Head Coach Christian Wohlwend.

Head-to-Head 2025/2026

• 15. Februar 2026: HC Sierre – EHC Olten 3:1

• 10. Januar 2026: EHC Olten – HC Sierre 1:5

• 7. Dezember 2025: HC Sierre – EHC Olten 8:2

• 24. Oktober 2025: EHC Olten – HC Sierre 5:2

• 16. September 2025: HC Sierre – EHC Olten 1:0

EHC Visp vs. HC La Chaux-de-Fonds

In der Viertelfinalserie zwischen dem EHC Visp und dem EHC Basel konnten in den ersten fünf Spielen jeweils die Heimteams gewinnen. Am vergangenen Sonntag gelang der Mannschaft von Head Coach Luca Gianinazzi beim 2:1-Sieg gegen Basel schliesslich das entscheidende Break.

Der HC La Chaux-de-Fonds startete mit zwei Siegen gegen Chur, musste dann aber zwei Niederlagen einstecken, ehe der National-Cup-Gewinner erneut zweimal triumphierte. Stürmer Toms Andersons (neun Scorerpunkte) und Emil Molin (acht) waren an fast der Hälfte der 20 erzielten Tore direkt beteiligt.

Im Halbfinale treffen mit Visp und La Chaux-de-Fonds auch die beiden Teams aufeinander, die in ihren drei Heimspielen bislang die höchsten Zuschauerzahlen verzeichneten, über 3’300 bei Visp und mehr als 3’500 beim HCC.

Die bisherigen Direktduelle lassen auf eine spannende Halbfinalserie hoffen: Zwar konnte der HCC drei der fünf Partien gegen Visp für sich entscheiden, doch die letzten beiden Begegnungen gingen jeweils bis ins Penaltyschiessen.

Head-to-Head 2025/2026

• 19. Februar 2026: HC La Chaux-de-Fonds – EHC Visp 2:3 n.P.

• 13. Januar 2026: HC La Chaux-de-Fonds – EHC Visp 3:2 n.P.

• 16. Dezember 2025: EHC Visp – HC La Chaux-de-Fonds 7:0

• 18. November 2025: HC La Chaux-de-Fonds – EHC Visp 5:1

• 12. Oktober 2025: EHC Visp – HC La Chaux-de-Fonds 1:5

Sämtliche Playoff-Spiele werden live und kommentiert auf swissleague.tv sowie auf Sky übertragen. Highlights, Interviews, Re-Lives und weitere Inhalte sind zudem auf der OTT-Plattform swissleague.tv verfügbar.