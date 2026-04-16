Vier Spieler verlassen den ESV Kaufbeuren auf eigenen Wunsch

Kaufbeuren. (PM ESVK) Die Planungen des Mannschaftskaders für die kommende Spielzeit 2026/2027 geht weiter in großen Schritten voran.

Im Zuge dessen sind jetzt vier weitere Entscheidungen gefallen. Mit den Eigengewächsen Fabian Koziol, Jakob Peukert und Paul Mayer verlassen drei Verteidiger sowie Torhüter Daniel Fießinger den ESV Kaufbeuren.

Fabian Koziol, der seit 2014 seine Schlittschuhe für den ESVK schnürte – zunächst im Nachwuchsbereich und später im DEL2-Team – absolvierte dabei stolze 343 Pflichtspiele für die Wertachstädter. In den Spielzeiten 2017/2018 und 2018/2019 war er zudem mit einer Förderlizenz ausgestattet und spielte insgesamt 31-mal in der Oberliga für die Indians aus Memmingen. Der gebürtige Füssener hat sich zur neuen Saison einem anderen Verein angeschlossen und wird somit nicht mehr für den ESVK auflaufen.

Mit Jakob Peukert verlässt ein gebürtiger Kaufbeurer den ESVK. Der schnelle Verteidiger durchlief den gesamten Nachwuchs des ESV Kaufbeuren e.V. und kam dabei, mit einem U21-Fördervertrag ausgestattet, in den letzten drei Spielzeiten auf 53 Pflichtspiele in der DEL2 für die Joker. Zudem bestritt er mit einer Förderlizenz 58 Pflichtspiele für den EV Füssen in der Oberliga. Jakob Peukert hat sich nun entschieden, den ESVK zu verlassen und sich einem anderen Club anzuschließen.

Paul Mayer, ebenfalls gebürtiger Kaufbeurer, kehrte nach seinem Wechsel 2022 zu den Jungadlern Mannheim zur abgelaufenen Saison zu seinem Heimatverein zurück. Nach starken Leistungen hatte der 20-jährige Verteidiger seinen Vertrag in der Wertachstadt für die DEL2 um zwei Jahre verlängert. Nach dem Abstieg der Joker in die Oberliga hat sich der talentierte Verteidiger jedoch entschlossen, sich einer neuen Herausforderung zu stellen und weiterhin höherklassig zu spielen.

Nach vier Spielzeiten und einer Auszeichnung als DEL2 Torhüter des Jahres 2022/2023 verlässt auch Torhüter Daniel Fießinger die Joker auf eigenen Wunsch. Insgesamt absolvierte der 29-jährige Linksfänger nach seinem Wechsel vom DEL-Club Red Bull München nach Kaufbeuren 179 Pflichtspiele im Trikot des ESVK. Nach dem sportlichen Abstieg der Joker hat der ursprünglich noch für eine Spielzeit laufende Vertrag zwischen Daniel Fießinger und dem ESVK keine Gültigkeit mehr, sodass einem Wechsel des Torhüters zu einem anderen Club nichts entgegensteht.

Der ESVK bedankt sich bei allen vier Spielern sehr herzlich für ihren Einsatz im Trikot der Joker und wünscht ihnen für ihre sportliche sowie private Zukunft nur das Allerbeste.