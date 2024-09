Vier hungrige Talente fÃ¼r die Mammuts

Schongau. (PM Mammuts) Mit Marco Munzig (2.v.l), Ferdinand Hummel (3.v.l.) und Yanik Schweinberger (rechts) verlängern drei junge und hungrige Talente, die bereits zur Mitte...

Schongau. (PM Mammuts) Mit Marco Munzig (2.v.l), Ferdinand Hummel (3.v.l.) und Yanik Schweinberger (rechts) verlängern drei junge und hungrige Talente, die bereits zur Mitte der vergangenen Saison aus dem DNL-Nachwuchs des EV Füssen nach Schongau gewechselt sind.

Und mit dem 20-jährigen Fabian Weber wechselt ein ambitionierter und talentierter Verteidiger vom DNL-Nachwuchs des AEV südwärts an den Lech.

Marco (20, Sturm), Ferdinand (20, Sturm) und Yanik (19, Verteidigung) gibt es nur im Paket. Und das haben wir uns auch für die anstehende Saison wieder gegönnt!

Die drei Jungs kennen sich schon seit den gemeinsamen Jahren im Nachwuchs des ESVK. Trainiert wurden sie damals u.a. von ex DEL- und EAS-Spieler Martin Schweiger und mit ihnen im Team war zu dieser Zeit auch die aus Hohenfurch stammende Damen-Nationalspielerin Ronja Hark, die heute in der DFEL für Memmingen spielt und im EAS-Nachwuchs mit dem Eishockey startete.

2020 wechselte das Trio innerhalb des Allgäu nach Füssen, wo die drei zuletzt in der Saison 23/24 in der DNL2- Mannschaft u.a. gegen Wolfsburg, Kassel oder Frankfurt spielten. Fitnesstrainer war und ist beim EVF kein geringerer als „unser“ Thomas Edinger und der spielte neben unserem Headcoach Ken Latta ebenfalls eine Rolle, als es zu Mitte der abgelaufenen Saison für unsere beiden Teammanager darum ging, die drei zum Wechsel nach Schongau zu überzeugen. Das Paket kam nach Schongau, bleibt in Schongau und wird liefern – davon sind wir überzeugt!

Fabian ist ebenfalls 20 Jahre jung und startete seine Eishockeylaufbahn beim HC Landsberg. 2020 wechselte er in die U17 des AEV, wo die Saison aber – wie überall – wegen Corona nach wenigen Spielen abgebrochen wurde. Zur folgenden Saison wagte der damals erst 17-jährige den Sprung über den Atlantik. An der „A21 Academy“ verbrachte der gebürtige Landsberger ein Auslandsjahr in Kanada, wo die schulische Ausbildung mit einer gehobenen Hockey-Ausbildung verbunden wurde. Zurück in Deutschland, führte sein Weg über die DNL U20-Mannschaften des EV Landshut und des AEV nun nach Schongau in die Bayernliga.