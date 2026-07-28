Vier Defensiv-Spezialisten bleiben im Wolfsrudel

Schönheide. (PM Wölfe) Der Kader der Schönheider Wölfe für die Saison 2026/2027 in der Regionalliga Nordost nimmt weiter Form an.

Mit den Torhütern Oliver Granert und Niko Stark sowie den beiden Verteidigern Stefan April und Lennart Wähnelt haben vier wichtige Defensiv-Spezialisten ihre Verträge verlängert und werden auch in der kommenden Spielzeit das Trikot der Wölfe tragen.

Oliver Granert ist seit vielen Jahren eng mit dem Schönheider Eishockey verbunden und längst eine feste Institution im Wolfsrudel. Auch in der neuen Saison wird er hauptsächlich als Mannschaftsleiter tätig sein, gleichzeitig aber weiterhin als Torhüter zur Verfügung stehen. Der inzwischen 40-Jährige bringt enorme Erfahrung mit. Auf Oliver Granert war in der Vergangenheit stets Verlass. Sollte sein Einsatz zwischen den Pfosten erforderlich werden, erhält das Trainerteam eine erfahrene und zuverlässige Option, die den Verein, die Mannschaft und das Umfeld bestens kennt. Gleichzeitig ist seine Arbeit als Mannschaftsleiter für die Organisation rund um das Team von großer Bedeutung.

Auch Torhüter Niko Stark wird weiterhin zum Wölfe-Kader gehören. Der 31-Jährige trägt bereits seit 2018 das Trikot der Wölfe und geht damit in seine neunte Spielzeit in Schönheide. In der vergangenen Saison konnte er aus beruflichen und privaten Gründen lediglich als Standby-Goalie agieren und kam deshalb nur in einer Partie zum Einsatz. Auch wenn sich seine Situation nicht grundlegend verändert hat, möchte er versuchen, in der kommenden Spielzeit wieder häufiger beim Team zu sein. Mit seiner Erfahrung bleibt Niko eine wertvolle Absicherung auf der Torhüterposition. Sollte der Ernstfall eintreten, können sich die Wölfe auf einen routinierten Schlussmann verlassen, der die Mannschaft und das Schönheider Umfeld bestens kennt.

Auch Verteidiger Stefan April bleibt den Schönheider Wölfen erhalten. Der 29-Jährige gehörte bereits in der Saison 2025/2026 zum Kader und wird auch künftig mit seiner ruhigen, zuverlässigen und mannschaftsdienlichen Spielweise zur Stabilität in der Wölfe-Defensive beitragen. Er verfügt über umfangreiche Erfahrung im Seniorenbereich. Mit seiner Vertragsverlängerung bleibt den Wölfen ein Verteidiger erhalten, der seine Aufgaben konsequent erfüllt, Verantwortung übernimmt und dem Team wichtige Tiefe in der Defensive gibt.

Mit Lennart Wähnelt verlängert zudem ein junger und entwicklungsfähiger Verteidiger seinen Vertrag. Der 20-Jährige gehörte bereits in der vergangenen Saison zum Wölfe-Kader und soll seinen eingeschlagenen Weg in Schönheide konsequent fortsetzen. Er bringt sehr gute körperliche Voraussetzungen für seine Position mit und sammelte, trotz seines jungen Alters, bereits Erfahrungen im Seniorenbereich und konnte sich Schritt für Schritt an die Anforderungen der Regionalliga gewöhnen. In der kommenden Spielzeit soll er seine Entwicklung fortsetzen, weitere Verantwortung übernehmen und der Defensive mit seiner körperlichen Präsenz, seiner Einsatzbereitschaft und seinem Entwicklungspotenzial zusätzliche Stabilität verleihen. „Die Mischung machts.“, weiß auch

Sportvorstand und Wölfe-Coach Sven Schröder: „Mit den beiden Goalies Oli und Niko schaffen wir eine konstante Absicherung im Team mit hoher Qualität. Stefan ist ein Stay-At-Home-Verteidiger, der durch seine Leistungen in den Playoffs überzeugt hat. Lenni hat in seinem ersten Seniorenjahr wertvolle Erfahrungen gesammelt und wenn er über den Sommer an seinen Defiziten gearbeitet hat, kann er im zweiten Jahr noch wertvoller für uns werden.“

147 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht