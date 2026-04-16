Vier Abgänge: Zwei Goalies und zwei Stürmer verlassen die Eisbären Regensburg

Regensburg. (PM Eisbären) Nach den ersten Verlängerungen und Offensiv-Neuzugang Tyler Ward sind bei Eishockey-Zweitligist Eisbären Regensburg jetzt die nächsten Personalentscheidungen gefallen.

Mit den beiden Goalies Konrad Fiedler und Cole Danielsmeier sowie den beiden Stürmern Lukas Krieger und Matěj Leden verlassen vier Spieler den Klub und setzen ihre Karrieren andernorts fort.

Der 23-jährige Fiedler war im vergangenen Sommer von Erstligist Augsburg in die Oberpfalz gewechselt und stand in der Hauptrunde der jüngst abgelaufenen DEL-2-Spielzeit insgesamt elf Mal zwischen den Pfosten der Rot-Weißen. Danielsmeier, 19 Jahre alt, war wie Fiedler vor der Spielzeit aus Augsburg an die Donau gekommen und stand als Backup fünf Mal im Spieltagskader der Profis (ohne Einsatz). Er fungierte parallel als Stammkeeper der U-20-Mannschaft in der DNL. Den ebenfalls 19-jährigen Angreifer Lukas Krieger hatten die EBR indes aus dem eigenen Nachwuchs per U-21-Fördervertrag in die DEL 2 hochgezogen – nach starkem Saisonstart mit dem DNL-Team blieb dem Youngster ob einer langwierigen Verletzung aber in der Folge sein Zweitliga-Debüt verwehrt. Der 21-jähhrige Deutsch-Tscheche Matěj Leden war derweil erst kurz vor den Play-offs von Erstligist Berlin in die Domstadt gewechselt – er trug in der Folge noch zwölf Mal das Eisbären-Trikot, blieb aber punktlos.

Die Eisbären bedanken sich bei Konrad Fiedler, Cole Danielsmeier, Lukas Krieger und Matěj Leden für ihren Einsatz, die gezeigten Leistungen und ihren Anteil am Halbfinal-Einzug und wünschen ihnen auf ihren weiteren Wegen sportlich wie privat nur das Beste!

Kader der Eisbären Regensburg

Tor: –

Abwehr: Pascal Zerressen.

Sturm: Corey Trivino (AL) und Tyler Ward (AL).

Trainerstab: Peter Flache (Headcoach und Sportlicher Leiter), Hugo Boisvert (Co-Trainer) und Joey Vollmer (Torwarttrainer).