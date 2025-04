Vier AbgÃ¤nge beim TEV Miesbach

Miesbach. (PM TEV) Knapp einen Monat nach dem Ausscheiden im Halbfinale gegen den späteren Meister aus Erding gibt es beim TEV die ersten Kadermeldungen zu verkünden.

Im Hintergrund läuft natürlich schon seit einigen Wochen die Kaderplanung für die neue Saison. Dazu gehört es leider auch Abschied zu nehmen.

Kilian Fischer kam vor der Saison aus der DNL-Mannschaft des EC Bad Tölz und agierte in der laufenden Saison meist per Förderlizenz in Ottobrunn. In drei Spielen für den TEV gelang Kilian ein Tor.

Den kompletten Nachwuchs des TEV hatte Alexander Kirsch durchlaufen, ehe er 2018 sein Debüt in der Bayernliga feierte. Nun will sich der Verteidiger einer neuen Herausforderung stellen und wird den TEV daher leider verlassen. Der 24-Jährige absolvierte insgesamt 140 Spiele für den TEV und erzielte dabei drei Tore und 25 Assists.

Anfang Januar hatte der TEV Matthias Bergmann aus dem Ruhestand reaktiviert. Der 42-jährige Routinier verhalf der TEV-Defensive mit seiner Erfahrung zu mehr Stabilität. Nun kehrt Matthias in den Eishockey-Ruhestand zurück. In der abgelaufenen Saison absolvierte Matthias zwölf Spiele und erzielte zwei Tore.

Als Transfercoup konnte man die Verpflichtung von Petr Gulda im vergangenen Dezember bezeichnen. Der oberligaerfahrene Routinier verhalf dem TEV sofort zu mehr Stabilität und war auch offensiv eine Bereicherung. Petr war sofort nachdem er in Miesbach ankam eine Stütze auf und neben dem Eis. So war es nicht verwunderlich, dass es Angebote von Oberligisten gab und Petr in der kommenden Saison wieder in der Oberliga Süd zu sehen sein wird. In 24 Spielen erzielte der 34-jährige Verteidiger acht Tore und 14 Assists.

