Vienna verkÃ¼rzt in der Serie auf 1:2 â€“ Bozner 1:2 Niederlage in der Sparkasse Arena

Bozen. (PM HCB) Halbfinalspiel 3 in der Sparkasse Arena zwischen dem HCB Südtirol Alperia und den spusu Vienna Capitals, welches die Gäste trotz einem...

Bozen. (PM HCB) Halbfinalspiel 3 in der Sparkasse Arena zwischen dem HCB Südtirol Alperia und den spusu Vienna Capitals, welches die Gäste trotz einem Schussverhältnis von 31:19 und vieler guter Tormöglichkeiten zugunsten der Hausherren schlussendlich durch einen Treffer von Posch für sich entscheiden konnten.

Die Foxes konnten aus einer Vielzahl von hochkarätigen Chancen nur einen einzigen Treffer erzielen, wobei auch Pech mit im Spiel war, denn sie trafen vier Mal entweder die Torstange oder die Querlatte.

Das Match. Coach Glen Hanlon musste immer noch auf Mitch Hults verzichten, out aufgrund Turnover Amorosa, Brunner und Glück, Vienna ohne Zimmer, Piff und Finkelstein, im Tor stand heute Starkbaum.

Bozner Überlegenheit in Drittel eins, es fehlten eigentlich nur die Tore, dabei war auch einiges an Pech dabei, denn die Hausherren trafen zweimal die Torstange und die Schiris übersahen zwei klare Vergehen der Wiener. Zu Beginn gingen beide Mannschaften das Match sehr vorsichtig an, erst nach sieben Minuten kam Farbe in die Begegnung: Valentine schickte Gazley mit einem Lochpass auf die Reise, Posch trennte ihn im letzten Moment von der Scheibe, dann holte sich Sheppard durch ein Foul an McClure eine doppelte Strafe ab, die gleich durch einen hohen Stock von Thomas teilweise neutralisiert wurde, für die verbliebe Minute der Überzahl hielten die Capitals die Hausherren gut unter Kontrolle. Im Anschluss traf Gazley bei einem Konter mit einem Backhander die Latte, einige Minuten später ereilte eine Volleyabnahme von Frattin nach einer eine herrliche Kombination mit Miglioranzi und Matus dasselbe Schicksal. Auch Dalhuisen schaufelte sich mit einem unwiderstehlichen Dribbling den Weg bis zu Starkbaum frei, konnte ihn aber nicht überwinden.

Auch zu Beginn des mittleren Abschnittes drückten die Hausherren auf den Führungstreffer, der nach knapp einer Minute im Powerplay glückte: Thomas zog aus der mittleren Distanz genau auf den Schläger des im Slot lauernden Frattin, der unhaltbar ins Tor ablenkte. Die Foxes wollten die Tücher ins Trockene bringen, scheiterten aber immer wieder an einem Starkbaum in Top-Form: hintereinander versuchten es Frigo, Valentine, Thomas und Frattin. Nach dreizehn Minuten wendete sich das Blatt und es begann eine starke Phase der Capitals, die sich ihrerseits an Harvey die Zähne ausbissen, Kainz und Bradley scheiterten, bevor es drei Minuten vor der Drittelpause doch im Bozner Kasten klingelte: Bradley zog aus dem Bullykreis Volley ab, die Scheibe stieg vor Harvey in die Höhe, wo sie Gregoire mit einem Kabinettstückchen aus der Luft in den Kasten schaufelte. Dazwischen erspielten sich auch die Hausherren durch einen Schlagschuss von Gazley und einem Rückpass von Thomas auf Miceli, dessen Direktabnahme zum dritten Mal von der Stange abprallte, zwei gute Möglichkeiten. Noch nachzutragen: Mike Halmo kam nach einem Check von Rotter zum mittleren Abschnitt nicht mehr auf das Eis, daher war Coach Hanlon gezwungen, seine Linien umzustellen.

Abermaliges Pech für Weißrot nach vier Minuten bei einem Powerplay: Thomas zog aus mittlerer Distanz ab, zum fünften Mal ertönte in der Sparkasse Arena Metall, Frattin verstolperte den Abpraller. Starkbaum hielt mit zwei weiteren Saves gegen Frigo und McClure sein Team im Spiel, die beste Möglichkeit vergab jedoch Cole Hults aus dem Slot nach Zuspiel von Gazley, im direkten Gegenzug schockte Posch die über 5000 Bozner Zuschauer: Preiser hatte ihm die Scheibe aufgelegt und die Capitals führten erstmals in einem Spiel dieser Halbfinalserie. Seitens der Weißroten gab es noch zwei Versuche durch Dalhuisen und Frattin, es reichte jedoch nicht mehr zum Ausgleich.

Am Freitag, 31.März, geht die Serie mit Spiel 4 in der Steffl Arena von Wien weiter. Das Match beginnt um 19:15 Uhr und wird direkt auf VB33 übertragen, zeitgleich gibt es auch im H1 Eventspace der Messe Bozen ein Public Viewing. Spiel 5 findet dann wieder am Sonntag, 2. April, in der Sparkasse Arena (17:30 oder 18:00 Uhr) statt.

HCB Südtirol Alperia – spusu Vienna Capitals 1:2 (0:0 – 1:1 – 0:1) – Serie 2:1

Die Tore: 21:16 PP1 Matt Frattin (1:0) – 36:30 Jeremy Gregoire (1:1) – 53:32 Bernhard Posch (1:2)

Schiedsrichter: Piragic/Zrnic – Nothegger/Seewald

PIM: 4:8

Torschüsse: 31:19

Zuschauer: 5422

