Vienna Capitals vollziehen umfassenden Kader-Umbruch

Wien. (PM Capitals) Die Vienna Capitals nehmen nach der zweiten Saison in Folge, in der die sportlichen Erwartungen nicht erfüllt wurden, einschneidende Veränderungen im Kader vor.

Der Hauptstadtverein trennt sich in einem ersten Schritt von 13 Akteuren. In der nahen Zukunft wird die Organisation über weitere Personalentscheidungen informieren.

Die ursprünglich bis Ende der kommenden Saison laufenden Verträge mit den Verteidigern Dominique Heinrich und Bernhard Posch wurden mittels Ausstiegsklauseln vorzeitig beendet.

Darüber hinaus werden die auslaufenden Verträge mit den Torhütern Peyton Jones und Tyler Parks, den Verteidigern Seamus Donohue, Jack Dougherty und Willie Raskob sowie den Angreifern Zack Andrusiak, Patrick Antal, Joseph Cramarossa, Evan Jasper, Brett Kemp und Peter Krieger nicht verlängert.

Die Capitals-Organisation bedankt sich bei allen Akteuren für ihren Einsatz im gelb-schwarzen Jersey und wünscht für die sportliche und private Zukunft nur das Beste.

Statement Christian Dolezal, Sportlicher Leiter der Vienna Capitals „Nach eingehender Analyse, vielen Meetings und Gesprächen haben wir uns dazu entschieden, eine größere Veränderung vorzunehmen. Gleichzeitig möchte ich betonen, dass nicht bei allen Spielern, die in der kommenden Saison nicht mehr für uns auflaufen werden, mangelnde Leistung der Faktor für die Trennung war, beispielsweise Joseph Cramarossa und Willie Raskob. Tyler Parks verpasste im Grunddurchgang aufgrund einer signifikanten Rückenverletzung 40 Spiele, dieses Risiko können wir in der kommenden Saison nicht eingehen. Es gab bereits weiterführende Gespräche mit interessanten Spielern und deren Agenten. Wir sind in den Hallen Europas unterwegs, um das Scouting auch vor Ort durchzuführen. Zeitgerecht werden wir weitere Kaderschritte bekanntgeben.“

Vorläufiger Kader der Vienna Capitals

Abwehr (2): Dominic Hackl (26/27), Erik Kirchschläger (25/26)

Angriff (6): Zane Franklin (25/26), Jérémy Grégoire (25/26), Christof Kromp (25/26), Aljaž Predan (25/26), Armin Preiser (25/26), Leon Wallner (25/26)

