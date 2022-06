Vienna Capitals verstÃ¤rken sich mit Marcus Power – Eigenbauspieler Dominic Hackl bleibt

Wien. (PM Capitals) Neue Kraft für die spusu Vienna Capitals! Der Hauptstadtklub verstärkt sich für die kommende Saison der win2day ICE Hockey League mit...

Wien. (PM Capitals) Neue Kraft für die spusu Vienna Capitals! Der Hauptstadtklub verstärkt sich für die kommende Saison der win2day ICE Hockey League mit dem 28-jährigen Kanadier Marcus Power.

Großteil der Profikarriere in Neufundland

Power heuerte nach vier Spielzeiten für die University of Prince Edward Island in der kanadischen College-Liga im Jahr 2018 bei den Newfoundland Growlers aus der nordamerikanischen ECHL an. Bei seiner Premieren-Station auf Profi-Ebene schlug Power sofort ein. In seiner ersten Saison mit dem Partner-Verein von NHL-Klub Toronto Maple Leafs lieferte der Center die zweitmeisten Vorlagen des Teams aus St. John’s. Als drittbester Scorer seiner Mannschaft hatte Power im Jahr 2019 großen Anteil am Gewinn des Kelly Cups. In der darauffolgenden Saison, die aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochen werden musste, war der Kanadier erneut einer der besten Spieler seines Teams.

Power in Deutschland erfolgreich

Dieser Umstand ermöglichte Power in der Saison 2020/21 das erste Abenteuer in Europa. Der spielstarke Center schloss sich dem Landshuter EV in der DEL2 an. Auch dort wusste Power auf Anhieb zu überzeugen: In 47 Spielen markierte der 1,83 Meter große Center 69 Scorer-Punkte (29 Tore, 40 Assists), womit sich der Linksschütze zum Top-Scorer des Teams krönte. Als siebtbester Scorer der DEL2 kehrte Power in der vergangenen Spielzeit zu den Growlers zurück. Für das Team aus seiner Geburtsprovinz kam Power in insgesamt drei Spielzeiten auf 153 Scorer-Punkte (62 Tore + 91 Assists).

Steckbrief Marcus Power

Position: Center

Geburtsdatum: 14.07.1993

Alter: 28 Jahre

Größe: 183cm | Gewicht: 84kg

Schusshand: links

Nationalität: Kanada

Derzeitiger Grundkader der spusu Vienna Capitals, Saison 2022/2023

Tor (2): Bernhard Starkbaum (36, Ö), Stefan Stéen (29, SWE)

Defensive (8): Mark Auk (27, USA), Nico Brunner (29, Ö), Mario Fischer (33, Ö), Dominic Hackl (25, Ö), Lukas Piff (21, Ö), Layne Viveiros (26, Ö), Alex Wall (31, CAN), Niklas Würschl (22, Ö)

Offensive (10): Patrick Antal (21, Ö), Sascha Bauer (27, Ö), Matt Bradley (25, CAN), Niki Hartl (30, Ö), Lukas Kainz (26, Ö), Christof Kromp (24, Ö), Yannic Pilloni (23, Ö), Marcus Power (28, CAN), Armin Preiser (21, Ö), Radek Prokes (27, CZE)

Caps verlängern mit Eigenbauspieler Dominic Hackl

Verteidiger Dominic Hackl wird sich auch in der kommenden Saison der win2day ICE Hockey League das Trikot der spusu Vienna Capitals überstreifen.

Der Linksschütze geht damit in seine zehnte Profi-Saison mit dem Team aus Kagran. Hackl steht exemplarisch für die Philosophie des Hauptstadtklubs: Der 25-jährige Wiener durchlief die Nachwuchsabteilung der spusu Vienna Capitals, debütierte 2014 in den Playoffs als 17-Jähriger in der höchsten obersten Spielklasse und etablierte sich in weiterer Folge als Stammspieler.

Grundpfeiler im Line-Up

Der Verteidiger, der in der Donaustadt aufwuchs, kann insgesamt 386 Spiele für seinen Stammverein vorweisen. In diesen gelangen dem 25-Jährigen acht Tore und 25 Assists. Hackl war Teil der letzten gelb-schwarzen Meistermannschaft, die in der Saison 2016/17 eindrucksvoll den Titel in der damaligen EBEL holen konnte. In der vergangenen Saison absolvierte der 25-Jährige insgesamt 45 Partien für das Team von Head-Coach Dave Barr.

Feste Größe im Nationalteam

Hackls Leistungen blieben auch ÖEHV-Teamchef Roger Bader nicht verborgen, der im Nationalteam ebenfalls auf den Linksschützen vertraut. Der Wiener bestritt bei der IIHF-Weltmeisterschaft in Finnland, die Österreich sensationell auf Platz elf beendete, alle sieben Spiele. Gegen Lettland bildete Hackl mit Caps-Neuzugang Nico Brunner eine der Verteidigungslinien. Die ÖEHV-Teamkollegen sind nur zwei von bereits sechs österreichischen Verteidigern im derzeitigen Kader der spusu Vienna Capitals. Neben Hackl und Brunner geht der Hauptstadtklub auch mit den Österreichern Lukas Piff, Layne Viveiros, Niklas Würschl und Kapitän Mario Fischer in die neue Spielzeit der win2day ICE Hockey League.

Steckbrief Dominic Hackl

Position: Verteidiger

Geburtsdatum: 08.11.1996

Alter: 25 Jahre

Größe: 183 cm | Gewicht: 87 kg

Schusshand: links

Nationalität: Österreich