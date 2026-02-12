Vienna Capitals verpflichten Verteidiger Nate Kallen

Wien. (PM Capitals) Die Vienna Capitals verstÃ¤rken ihre Defensive mit dem 28-jÃ¤hrigen US-Amerikaner Nate Kallen.

Das Arbeitspapier des Verteidigers, der in Wien die RÃ¼ckennummer 26 tragen wird, ist bis Saisonende gÃ¼ltig. Der RechtsschÃ¼tze spielte zuletzt fÃ¼r das ECHL-Team Tahoe Knight Monsters. Mit 28 Punkten aus 46 EinsÃ¤tzen ist Kallen in dieser Saison punktbester Verteidiger des ECHL-Partnerteams der Vegas Golden Knights.

Der in San Diego, Kalifornien geborene Nate Kallen besuchte von 2016 bis 2020 die Ferris State University. FÃ¼r die Bulldogs, die der Verteidiger in seiner letzten NCAA-Saison als KapitÃ¤n anfÃ¼hrte, absolvierte er 146 Spiele und markierte dabei 64 Scorerpunkte (20 Tore + 44 Assists). Nach Ende der College-Saison startete Kallen im FrÃ¼hjahr 2020 in der ECHL bei den Maine Mariners seine Profikarriere. FÃ¼r die Mariners und Rapid City Rush absolvierte der US-Amerikaner bis Februar 2023 93 Spiele. In der Saison 2021/22 durfte sich Kallen auf Try-Out-Basis in der American Hockey League zeigen. FÃ¼r die Springfield Thunderbirds gelang in drei AHL-Spielen ein Tor.

Kallen verlieÃŸ Nordamerika im Februar 2023 erstmals Richtung Europa. Der Verteidiger dockte beim slowakischen Erstligisten Slovan Bratislava an. Die Spielzeit 2023/24 bestritt Kallen in Diensten des Glasgow Clan in der britischen Elite Ice Hockey League. FÃ¼r die Schotten markierte der US-Amerikaner 23 Scorerpunkte (5 Tore + 18 Assists), war damit punktbester Verteidiger seines Teams. Zur vergangenen Saison wechselte Kallen in die ECHL zu den Tahoe Knight Monsters. In der Vorsaison markierte der Defender in 72 Grunddurchgangsspielen 28 Punkte (7 Tore + 21 Assists). Diese Marke erreichte der Verteidiger in der laufenden Saison bereits nach 46 EinsÃ¤tzen. Seine 28 Torbeteiligungen in dieser Spielzeit setzen sich aus fÃ¼nf Toren und 23 Assists zusammen. Kallen verlÃ¤sst die Monsters als punktbester Verteidiger seines Teams.

Statement Nate Kallen â€žIch freue mich riesig, zu diesem Zeitpunkt der Saison zu den Capitals zu stoÃŸen. Ich habe nur Gutes Ã¼ber die Organisation, die Stadt und die UnterstÃ¼tzung der Fans gehÃ¶rt. Angesichts der bevorstehenden Post-Season bin ich bereit, mich voll einzubringen, mein Bestes zu geben und alles zu tun, um dem Team zu einem erfolgreichen Lauf zu verhelfen.â€œ

Statement Christian Dolezal, Sportlicher Leiter der Vienna Capitals â€žMit Nate Kallen konnten wir einen Spieler verpflichten, der bereits Ã¼ber Erfahrung in Europa verfÃ¼gt und daher mit der Umstellung aufs europÃ¤ische Eis keine Probleme haben wird. Wir glauben daran, dass wir Ã¼ber ein starkes Team verfÃ¼gen und wollen fÃ¼r die finale Phase der Saison bestmÃ¶glich gerÃ¼stet sein. Es ist schwierig, zu dieser Zeit eine VerstÃ¤rkung am Markt zu finden, daher freuen wir uns umso mehr, Nate in Wien begrÃ¼ÃŸen zu dÃ¼rfen!â€œ

Steckbrief Nate Kallen

Position: Verteidiger

Geburtsdatum: 05.11.1997

Alter: 28 Jahre

GrÃ¶ÃŸe: 183 cm

Gewicht: 86 kg

Schusshand: rechts

NationalitÃ¤t: USA