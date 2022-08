Vienna Capitals verpflichten Verteidiger Chad Krys

Wien. (PM Capitals) Die spusu Vienna Capitals verstärken ihre Abwehr mit dem 24-jährigen US-Amerikaner Chad Krys. Der Verteidiger, der im Jahr 2016 in der...

Wien. (PM Capitals) Die spusu Vienna Capitals verstärken ihre Abwehr mit dem 24-jährigen US-Amerikaner Chad Krys.

Der Verteidiger, der im Jahr 2016 in der zweiten Runde des NHL-Drafts von den Chicago Blackhawks ausgewählt wurde, schließt sich erstmals einem Team aus Europa an. Krys wird in dieser Woche in Wien ankommen.

Erfolge mit US-Nachwuchsteams

Chad Krys durchlief im Juniorenbereich das USA Hockey National Team Development Program und repräsentierte sein Land bei mehreren Nachwuchs-Weltmeisterschaften. Im Jahr 2015 krönte sich Krys mit seinem Team zum U18-Weltmeister. Ein Jahr später sicherte sich der Linksschütze sowohl mit der U18- als auch der U20-Auswahl die Bronze-Medaille. Ebenfalls im Jahr 2016 wurde der US-Amerikaner in der zweiten Runde des NHL-Drafts von den Chicago Blackhawks ausgewählt. Für Krys ging es in weiterer Folge ans College. Der in Connecticut geborene Verteidiger schloss sich der Boston University an, für die er bis 2019 105 Spiele absolvierte und dabei 58 Punkte markierte. Sportlicher Höhepunkt war der Gewinn der Hockey-East-Conference und die Teilnahme am NCAA-Tournament im Jahr 2018. Anschließend an seine Zeit an der Boston University schloss sich Krys den Rockford IceHogs, dem AHL-Partnerteam der Chicago Blackhawks, an. Im Dezember 2021 wurde der US-Amerikaner zu den Toronto Maple Leafs getradet. Für deren AHL-Team, die Toronto Marlies, absolvierte Krys 36 Spiele. Der Verteidiger kam in der AHL insgesamt 100 Mal zum Einsatz, konnte dabei 25 Scorer-Punkte anschreiben.

Krys: Reizvolle Aufgabe

„Die Möglichkeit für eine Organisation wie die spusu Vienna Capitals zu spielen, ist für mich sehr reizvoll, genauso wie die Aussicht, in einer so schönen Stadt wie Wien zu leben. Ich bin ein sehr mobiler Verteidiger, der schnell an beiden Enden des Eises sein kann, so kann ich in allen Phasen des Spiels aushelfen. Ich werde mein Bestes geben, um sicherzustellen, dass wir viele Spiele gewinnen und in den Play-offs so weit wie möglich kommen können. Meine Erwartungen sind sehr hoch.“, sagt Chad Krys.

„Er wird kaum Fehler machen“

„Chad kann sehr gut mit dem Puck umgehen und kann auch unter Druck Spielzüge durchführen. Er ist ein sehr ruhiger Spieler. Obwohl Chad eine durchschnittliche Größe hat, spielt er ein sehr körperbetontes Spiel. Den Fans wird auffallen, dass er kaum Fehler machen wird, er bewegt den Puck einfach und sauber. Chad wird für sein Team alles geben. Er freut sich schon darauf, nach Wien zu kommen“, so Caps-Head-Coach Dave Barr.

Steckbrief Chad Krys

Position: Verteidiger

Geburtsdatum: 10.04.1998

Alter: 24 Jahre

Größe: 180cm

Gewicht: 84kg

Schusshand: links

Nationalität: USA

Kader der spusu Vienna Capitals, Saison 2022/2023

Tor (2): Bernhard Starkbaum (36, Ö), Stefan Stéen (29, SWE)

Defensive (7): Nico Brunner (29, Ö), Mario Fischer (33, Ö), Dominic Hackl (25, Ö), Chad Krys (24, USA), Lukas Piff (21, Ö), Alex Wall (31, CAN), Niklas Würschl (22, Ö)

Offensive (13): Patrick Antal (21, Ö), Sascha Bauer (27, Ö), Matt Bradley (25, CAN), Jérémy Grégoire (26, CAN), Niki Hartl (30, Ö), Lukas Kainz (26, Ö), Christof Kromp (25, Ö), Yannic Pilloni (24, Ö), Armin Preiser (21, Ö), Radek Prokes (27, CZE), Rafael Rotter (35, AUT), James Sheppard (34, CAN), Max Zimmer (25, USA)