Vienna Capitals verpflichten Hults-BrÃ¼der

Wien. (PM Capitals) Die Vienna Capitals sicherten sich die Dienste von Mitch und Cole Hults.

Die Brüder aus dem US-amerikanischen Bundesstaat Wisconsin unterschrieben Einjahresverträge in der Bundeshauptstadt. Angreifer Mitch, der in der win2day ICE Hockey League bereits bei den Bratislava Capitals und beim HCB Südtirol Alperia aufgeigte und dabei 114 Punkte in 118 Ligaspielen verzeichnete, spielte zuletzt in der tschechischen Extraliga bei Rytíři Kladno. Offensivverteidiger Cole verbrachte ebenfalls bereits zwei Spielzeiten in der multinationalen Liga, ging in der Vorsaison für die Bozner aufs Eis.

Mitch Hults wurde am 13. November 1994 im US-Bundesstaat Wisconsin geboren. Auf Juniorenniveau agierte der Angreifer in der USHL erst für Indiana Ice, in weiterer Folge für die Wisconsin Capitols aus seinem Heimatbundesstaat. Ab der Saison 2015/16 ging Mitch Hults für zwei Spielzeiten für die Lake Superior State University aufs Eis. Der Linksschütze sammelte in 76 Spielen 54 Punkte (20 Tore + 34 Assists). Die Anaheim Ducks aus der NHL statteten Mitch Hults im März 2017 mit einem Entry-Level-Vertrag aus. Der US-Amerikaner spielte im Anschluss hauptsächlich für das AHL-Partnerteam San Diego Gulls und wurde vereinzelt beim ECHL-Partnerteam Utah Grizzlies eingesetzt. Tampa Bay Lightning holte den Angreifer im Oktober 2018 per Trade zu sich, weitere Einsätze in der AHL für Syracuse Crunch und in der ECHL für die Orlando Solar Bears folgten. Nach Ablauf seines Entry-Level-Vertrags verbrachte der Linksschütze die Saison 2019/20 bei AHL-Team Stockton Heat bzw. ECHL-Team Kansas City Mavericks. Im Laufe seiner Nordamerika-Karriere absolvierte Mitch Hults 84 Spiele in der AHL und 83 Partien in der ECHL. In diesen sammelte der heute 30-Jährige 36 bzw. 67 Punkte. In der Saison 2020/21 startete der Angreifer bei den Bratislava Capitals in sein Europa-Abenteuer. Mit 46 Punkten (21 Tore + 25 Assists) im Grunddurchgang avancierte der US-Amerikaner auf Anhieb zum Topscorer der Slowaken und zehntbesten Scorer der win2day ICE Hockey League. In der darauffolgenden Saison wurde Mitch Hults mit dem finnischen Verein TPS Vizemeister. Der US-Amerikaner kehrte zur Saison 2022/23 in die win2day ICE Hockey League. Mit 54 Punkten (20 Tore + 34 Assists) in 48 Grunddurchgangsspielen war der Angreifer Topscorer der Foxes. In 15 Playoffspielen ließ der Linksschütze auf dem Weg zur Vizemeisterschaft 11 Punkte (3 Tore + 8 Assists) folgen. Die Saison 2023/24 absolvierte der Angreifer in der slowakischen Extraliga beim HKM Zvolen, wo Mitch Hults erneut teaminterner Topscorer wurde. Das abgelaufene Spieljahr bestritt der 30-Jährige in der tschechischen Extraliga bei Rytíři Kladno.

Cole Hults wurde am 22. Mai 1998 ebenso wie sein rund dreieinhalb Jahre älterer Bruder Mitch in Wisconsin geboren. Auch der Verteidiger ging in der USHL für die Madison Capitols aufs Eis. In der Spielzeit 2014/15 spielte er gemeinsam mit seinem Bruder und Caps-Rückkehrer Marco Richter für das Team aus seinem Heimatstaat. In der Saison 2016/17 avancierte Cole Hults mit 32 Punkten (6 Tore + 26 Assists) zum Topscorer seines Teams. Der Verteidiger wurde im NHL-Draft 2017 in der fünften Runde von den Los Angeles Kings gedraftet. Cole Hults schloss sich stattdessen dem Eishockey-Team der Penn State University an. Von 2017 bis 2020 bestritt der US-Amerikaner 111 Spiele für die Nittany Lions. Dabei gelangen dem Verteidiger 78 Punkte (17 Tore + 61 Assists). In seiner letzten College-Saison wurde der US-Amerikaner unter anderem zum Spieler der Saison und Verteidiger der Saison der Big-Ten-Conference gekürt. Im April 2020 unterschrieb Cole Hults seinen Entry-Level-Vertrag mit den Kings, kam in der Saison 2020/21 in der AHL bei Ontario Reign zum Einsatz. Im Juli 2021 sicherten sich die Arizona Coyotes den Verteidiger per Trade. Bei AHL-Partnerteam Tucson Roadrunners absolvierte der Linksschütze in der Saison 2021/22 54 Spiele. Die Saison 2022/23 bestritt Cole an der Seite seines Bruders Mitch beim HCB Südtirol Alperia. Bei seiner ersten Europastation wusste der Verteidiger gleich vollends zu überzeugen. Mit 29 Punkten (3 Tore + 26 Assists) in 45 Grunddurchgangsspielen war der heute 26-Jährige der punktbeste Defender der Südtiroler. Ligaweit belegte der US-Amerikaner den sechsten Rang der punktbesten Verteidiger. Gemeinsam mit Bruder Mitch nahm Cole Hults die Saison 2023/24 beim HKM Zvolen in Angriff. Beim slowakischen Erstligisten verzeichnete der US-Amerikaner 36 Punkte (9 Tore + 27 Assists), womit Cole Hults erneut punktbester Verteidiger seines Teams war. Ligaweit gab es nur drei Defender, die seine Punktausbeute im Grunddurchgang übertreffen konnten. Die vergangene Spielzeit absolvierte der Verteidiger wieder beim HCB Südtirol Alperia, wo dem vielseitigen US-Amerikaner in 48 Grunddurchgangsspielen 19 Punkte (6 Tore + 13 Assists) gelangen. In den vergangenen Playoffs ließ der 26-Jährige sechs Punkte (2 Tore + 4 Assists) in elf Partien folgen.

Statement Mitch Hults „Wien ist eine der besten Städte Europas. Mein Bruder und ich haben es immer sehr genossen, hier zu sein, wenn wir gegen die Capitals gespielt haben. Ich freue mich darüber, nun den österreichischen Hauptstadtverein zu repräsentieren. Bereits zwei Jahre in der Liga gespielt zu haben, wird mir in Wien weiterhelfen. Ich weiß, was von mir erwartet wird, möchte auf beiden Seiten des Eises einen positiven Eindruck hinterlassen.“

Statement Cole Hults „Mein Bruder und ich waren nach den Gesprächen mit dem Management überzeugt, dass sich der Verein in die richtige Richtung entwickelt. Die Vienna Capitals erfüllen jede Anforderung, die ich an eine Organisation stelle. Ich freue mich, dass ich gemeinsam mit meinem Bruder in so einer schönen Stadt spielen darf. Gemeinsam wollen wir den sportlichen Erfolg nach Wien zurückbringen.“

Statement Christian Dolezal, Sportlicher Leiter der Vienna Capitals „Mitch und Cole Hults kommen mit reichlich Ligaerfahrung nach Wien. Beide haben ihre Fähigkeiten bereits unzählige Male unter Beweis gestellt. Wir haben auf ihren Positionen nach Upgrades gesucht, dass wir ein Brüderpaar, das sehr gut harmoniert, dafür unter Vertrag nehmen konnten, ist natürlich ideal.“

Steckbrief Mitch Hults

Position: Angreifer

Geburtsdatum: 13.11.1994

Alter: 30 Jahre

Größe: 191 cm

Gewicht: 90 kg

Schusshand: links

Nationalität: USA

Steckbrief Cole Hults

Position: Verteidiger

Geburtsdatum: 22.05.1998

Alter: 26 Jahre

Größe: 183 cm

Gewicht: 86 kg

Schusshand: links

Nationalität: USA

