Vienna Capitals verpflichten Goalie Evan Cowley

Wien. (PM Capitals) Die Vienna Capitals nahmen Torhüter Evan Cowley für die kommende Saison der win2day ICE Hockey League unter Vertrag.

Der 29-Jährige war zuletzt für den IK Oskarshamn tätig, in Diensten der Schweden brillierte der US-amerikanisch-kanadische Doppelstaatsbürger. In den HockeyAllsvenskan-Playoffs verzeichnete der Goalie in acht Einsätzen eine Fangquote von 93,5 Prozent. Davor stellte Cowley in der win2day ICE Hockey League bei Migross Supermercati Asiago Hockey sein Können eindrucksvoll unter Beweis. Zwischen Saisonstart und Ende Oktober, kurz bevor die nunmehr bekannten Probleme bei den Italienern publik wurden, verzeichnete der 1,93 Meter große Torhüter eine Fangquote von 95,1 Prozent.

Der im kanadischen Cranbrook, British Columbia geborene Evan Cowley wuchs in den USA auf, wo der Torhüter Teil des National Team Development Programs war. Im Jahr 2013 wurde der Linksfänger in der vierten Runde des NHL-Drafts von den Florida Panthers ausgewählt. Von 2013 bis 2017 besuchte der 1,93 Meter große Goalie die University of Denver, wo bei Cowley eine Save Percentage von 93,3 Prozent zu Buche stand. Mit den Pioneers gewann der Linksfänger zweimal den Titel der National Collegiate Hockey Conference und in der Spielzeit 2016/17 die nationale College-Meisterschaft. Seine erste Profisaison absolvierte der Torhüter in der American Hockey League bei den Springfield Thunderbirds und der damaligen ECHL-Franchise Manchester Monarchs. In der Spielzeit 2018/19 startete Cowley in Polen bei MH Automatyka Gdansk in sein Europa-Abenteuer. In 19 Grunddurchgangsspielen verzeichnete der Nordamerikaner eine Fangquote von exakt 93 Prozent.

Nach einer Saison beim dänischen Erstligisten Odense Bulldogs wechselte Cowley zur Spielzeit 2020/21 zum HK Nitra in die slowakische Extraliga, wo der Linksfänger nach 42 Grunddurchgangsspielen eine Fangquote von genau 91 Prozent zu Buche stehen hatte. Highlight seiner Zeit in der Slowakei war der Gewinn des Tipsport Kaufland Cups. Im Mai 2021 unterschrieb Cowley in der französischen Ligue Magnus bei Ducs d’Angers, wo der Torhüter seine bislang erfolgreichste Zeit erleben sollte. In der Spielzeit 2021/2022 gewann der heute 29-Jährige mit seinem Team den französischen Pokal, eine Saison später stießen Cowley und seine Teamkollegen bis ins Finale des IIHF Continental Cups vor. Der Nordamerikaner wurde dank einer Fangquote von 95,1 Prozent zum besten Torhüter des Bewerbs gekürt. Im Grunddurchgang der Spielzeit 2023/24 war Cowley mit einer Fangquote von 93,5 Prozent und einem Schnitt von 2,02 Gegentoren pro 60 Minuten der beste Torhüter der Ligue Magnus.

In der höchsten Spielklasse Frankreichs absolvierte der Linksfänger 115 Grunddurchgangsspiele und verzeichnete dabei eine Fangquote von 92,6 Prozent. Im vergangenen Sommer übersiedelte Cowley in die win2day ICE Hockey League zu Migross Supermercati Asiago Hockey. Auf dem Hochplateau schloss der Nordamerikaner an seine starken Leistungen in Angers nahtlos an. Von seinem Können konnten sich auch die Wiener Fans schon ein Bild machen. Bei der knappen 1:2-Niederlage der Norditaliener am 11. Oktober 2024 in der STEFFL Arena verzeichnete Cowley 32 Saves und eine Fangquote von 94,1 Prozent. Cowley wechselte nach den bekannten Turbulenzen in Asiago zum schwedischen Klub IK Oskarshamn. Der 29-Jährige hatte mit seinen Leistungen großen Anteil daran, dass sich der Zweitligist für die HockeyAllsvenskan-Playoffs qualifizierte. Seine Fangquote von 93,5 Prozent in der Post-Season ist die beste aller Goalies, die mehr als ein Spiel absolviert haben.

Statement Evan Cowley „Ich habe mich aus vielerlei Gründen für einen Wechsel zu den Vienna Capitals entschieden. Ich kenne unzählige Spieler wie beispielsweise Matt Zaba, J.P. Lamoureux, Emil Romig oder Tyler Parks, die in Wien gespielt haben. Sie hatten alle nur Positives über ihre Zeit bei den Capitals zu erzählen. Die Vienna Capitals haben eine erfolgreiche Vergangenheit. Ich möchte dabei helfen, dass die Organisation sportlich dorthin kommt, wo sie hingehört, nämlich an die Ligaspitze. Es ist von Vorteil, dass ich die Liga aus meiner Zeit in Asiago bereits kenne. Das wird mir dabei helfen, mich schnell in Wien zurechtzufinden.“

Statement Christian Dolezal, Sportlicher Leiter der Vienna Capitals „Wir hatten Evan seit seinem sehr starken Saisonstart in Asiago am Radar und haben ihn im Laufe der vergangenen Spielzeit weiter beobachtet. In den letzten Monaten haben wir jede Menge Meinungen eingeholt und genug Recherche zu Evan betrieben, um zu wissen, dass wir mit ihm eine sehr gute Verpflichtung getätigt haben. Es ist sehr hilfreich, dass er bereits Erfahrung in der win2day ICE Hockey League gesammelt hat. Wir sind uns sicher, dass wir mit Sebi (Sebastian Wraneschitz, Anm.) und Evan über eines der besten Goalie-Duos der Liga verfügen werden.“

Steckbrief Evan Cowley

Position: Torhüter

Geburtsdatum: 31.07.1995

Alter: 29 Jahre

Größe: 193 cm

Gewicht: 91 kg

Fanghand: links

Nationalität: Kanada/USA

Vorläufiger Kader der Vienna Capitals

Tor (2): Evan Cowley (25/26), Sebastian Wraneschitz (25/26)

Defensive (2): Dominic Hackl (26/27), Erik Kirchschläger (25/26)

Offensive (9): Sam Antonitsch (26/27), Zane Franklin (25/26), Jérémy Grégoire (25/26), Christof Kromp (25/26), Benjamin Lanzinger (26/27), Aljaž Predan (25/26), Armin Preiser (25/26), Marco Richter (26/27), Leon Wallner (25/26)

