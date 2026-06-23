Vienna Capitals verpflichten Ex-Iserlohner Shane Gersich

Wien. (PM Capitals) Die Vienna Capitals sicherten sich die Dienste von Angreifer Shane Gersich.

Der 29-jährige US-Amerikaner stand zuletzt bei Ligakonkurrent HCB Südtirol Alperia, wo er zu den besten Scorern des Teams gehörte, unter Vertrag. In Wien unterschrieb der Linksschütze einen Einjahreskontrakt. Gersich absolvierte in der Spielzeit 2017/18 insgesamt fünf NHL-Einsätze für den späteren Stanley-Cup-Champion Washington Capitals. Darüber hinaus kann der US-Amerikaner auf 292 Spiele und den Meistertitel in der American Hockey League zurückblicken. Gersich wird in der Bundeshauptstadt die Rückennummer zehn tragen.

Der am 10. Juli 1996 im US-amerikanischen Chaska, Minnesota geborene Shane Gersich war Teil des United States National Team Development Programms und gewann mit seinen Teamkollegen im Jahr 2014 bei der U18-Weltmeisterschaft die Goldmedaille. Zwei Monate später wurde der Angreifer im NHL-Draft in der fünften Runde von den Washington Capitals ausgewählt. Von 2015 bis 2018 ging Gersich für die University of North Dakota aufs Eis. Für die Fighting Hawks absolvierte der Mann aus Minnesota insgesamt 117 Einsätze und markierte dabei 77 Punkte (43 Tore + 34 Assists). Highlight seiner Universitätszeit war der Gewinn der nationalen Meisterschaft im Jahr 2016. Nach Ende der College-Saison 2017/18 ging es für den Angreifer direkt zu den Washington Capitals, für die er am 23. März 2018 sein NHL-Debüt feierte. Gersich absolvierte in jener Spielzeit insgesamt fünf NHL-Spiele, zwei davon in den Playoffs, in denen sich die Hauptstädter den bislang einzigen Stanley Cup der Franchisegeschichte sicherten.

Gersich kam fortan in der American Hockey League beim Partnerteam der Washington Capitals, den Hershey Bears, zum Einsatz. Für das Team aus Pennsylvania absolvierte der Rechtsschütze in fünf Spielzeiten insgesamt 292 Pflichtspiele. Dabei verzeichnete der US-Amerikaner 117 Punkte (49 Tore + 68 Assists). In seiner letzten Spielzeit mit den Bears, der Saison 2022/23, gewann Gersich mit seinem Team den Calder Cup. Zur Saison 2023/24 wagte der US-Amerikaner den Sprung nach Europa. An der Seite von Caps-Neuzugang Konstantin Komarek markierte der Angreifer 32 Scorerpunkte (19 Tore + 13 Assists) für Västerås IK, war damit bester Torschütze der Schweden. Gersich wechselte zur Spielzeit 2024/25 zu den Iserlohn Roosters in die DEL. In Diensten der Sauerländer verzeichnete der US-Amerikaner 37 Torbeteiligungen (16 Tore + 21 Assists), war damit zweitbester Scorer seines Teams. Die abgelaufene Saison verbrachte Gersich beim HCB Südtirol Alperia in der win2day ICE Hockey League. Für die Foxes brachte es der 29-Jährige in 48 Grunddurchgangsspielen auf 42 Punkte (16 Tore + 26 Assists).

Statement Shane Gersich „Ich kenne die Capitals-Organisation aus den Duellen der letzten Saison und hatte damals schon den Eindruck, dass Wien ein toller Ort ist, um Eishockey zu spielen. Die Fans sind großartig und die Stadt wunderschön. Nach einem Gespräch mit Head-Coach Mike Stewart hatte ich das Gefühl, dass ich perfekt hierher passen würde. Bevor ich in Wien unterzeichnete, habe ich außerdem mit Konstantin Komarek gesprochen. Die Capitals können sich glücklich schätzen, ihn zu haben, er ist ein toller Spieler. Die Möglichkeit, in einer vollen Eishalle zu spielen und in diesem Jahr Teil eines super wettbewerbsfähigen Teams zu sein, führen dazu, dass ich mich schon sehr auf die kommende Saison freue!“

Statement Christian Dolezal, Sportlicher Leiter der Vienna Capitals „Shane ist ein universeller Offensivspieler, der sowohl am Flügel als auch im Zentrum einsetzbar ist. Spielerisch bringt er richtig viel Geschwindigkeit, gepaart mit seinem guten Spielverständnis mit. Die Gespräche mit ihm verliefen sehr positiv, charakterlich wird er sich gut in unsere bestehende Gruppe einfügen. Wir hatten ihn schon länger auf dem Schirm und freuen uns darüber, dass die Verpflichtung in diesem Sommer geklappt hat. Wir heißen Shane und seine Frau in der Caps-Familie herzlich willkommen.“

Steckbrief Shane Gersich

Position: Angreifer

Geburtsdatum: 10.07.1996

Alter: 29 Jahre

Größe: 182 cm

Gewicht: 84 kg

Schusshand: links

Nationalität: USA

Seine Karriere in Zahlen

Source: Shane Gersich @ Elite Prospects

294 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro